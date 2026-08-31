Nâng cao giá trị hồng giòn Yên Du

Việc tăng cường quảng bá sản phẩm hồng giòn Yên Du góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.

Nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua, xã Mai Hoa đã tạo điều kiện cho các hộ trồng hồng tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại. Cùng với đó, hình ảnh, sản phẩm hồng giòn được tăng cường giới thiệu trên các nền tảng số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn. Đặc biệt, địa phương cũng từng tổ chức lễ hội hồng, tạo thêm không gian quảng bá sản phẩm gắn với vùng trồng.

Những hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng thương hiệu hồng giòn Yên Du mà còn mở thêm cơ hội kết nối tiêu thụ. Thay vì chủ yếu dựa vào thị trường truyền thống, người trồng có thêm nhiều kênh để giới thiệu sản phẩm, từng bước ổn định đầu ra.

Với chất lượng thơm ngon, hồng giòn Yên Du ngày càng được khách hàng đón nhận.

Được biết, xã Mai Hoa hiện có hơn 40 ha hồng giòn Yên Du, tập trung chủ yếu tại thôn Đức Lĩnh. Nhiều hộ đã duy trì và mở rộng diện tích trồng hồng, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn hiện trồng gần 1,5 ha, bà Nguyễn Thị Huê trồng gần 1 ha, bà Nguyễn Thị Lý trồng hơn 1 ha…

Vụ hồng giòn năm nay, toàn xã ước đạt sản lượng khoảng 50 tấn. Đáng chú ý, nhờ thị trường tiêu thụ thuận lợi hơn, bà con không còn quá lo lắng về đầu ra khi bước vào vụ thu hoạch.

Những gốc hồng giòn trĩu quả của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Văn Hoàn (thôn Đức Lĩnh) chia sẻ: “Nhờ được địa phương đồng hành, hỗ trợ quảng bá nên những năm gần đây hồng giòn rất dễ bán. Vụ này, với gần 200 gốc cho quả, gia đình dự kiến thu hoạch khoảng 4 tấn. Thị trường ổn định nên khách hàng đã đặt mua khá nhiều, giá bán hiện khoảng 40 nghìn đồng/kg”.

Xã Mai Hoa hiện có hơn 40 ha hồng giòn Yên Du, tập trung chủ yếu tại thôn Đức Lĩnh.

Không chỉ chú trọng mở rộng thị trường, việc quảng bá còn được xem là một trong những giải pháp để nâng cao giá trị kinh tế cho cây hồng giòn Yên Du. Khi sản phẩm được nhận diện rộng hơn, người dân có thêm động lực chăm sóc, duy trì diện tích và nâng cao chất lượng quả, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Võ Đình Thông - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa cho hay: "Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, xã hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy lợi thế vùng trồng, từng bước xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị kinh tế từ cây hồng".

Với giá bán ổn định, năng suất đạt cao, hồng giòn Yên Du đang cho thấy tiềm năng trở thành sản phẩm nông nghiệp có giá trị của xã Mai Hoa. Việc kết hợp giữa nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá và mở rộng thị trường sẽ là hướng đi quan trọng để cây hồng giòn phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.