Mai Hoa chuyển mình từ những mô hình kinh tế hiệu quả

Người dân xã Mai Hoa thu nhập khá nhờ trồng giống hồng giòn.

Những năm qua, nông dân xã Mai Hoa đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, từng bước chuyển từ các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống sang những mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và nhu cầu thị trường. Cùng với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong hỗ trợ vốn, kỹ thuật và kết nối thị trường, nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, từng bước hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Đến nay, trên địa bàn xã có trên 50 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; hơn 300 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Các mô hình ngày càng đa dạng về loại hình, không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho người dân mà còn góp phần mở ra những hướng sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Người dân xã Mai Hoa đa dạng mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập.

Tiêu biểu như mô hình trồng nho mẫu đơn rộng hơn 1.200 m² của gia đình anh Nguyễn Thế Hoàn ở thôn Thanh Bình; mô hình nuôi gà siêu đẻ quy mô hơn 2.000 con của ông Trần Minh Hải ở thôn Tân Giang; mô hình nuôi ốc bươu đen trên diện tích hơn 0,7 ha của anh Phạm Anh Hùng ở thôn Ân Giang; mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng rộng hơn 1.300 m² của anh Nguyễn Xuân Kỷ ở thôn Bình Quang; mô hình trồng cam hữu cơ rộng hơn 1,5 ha của chị Trần Thị Nga ở thôn Đức Lĩnh; mô hình trồng hồng giòn hơn 200 gốc của bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Đức Lĩnh…

Thời gian tới, xã Mai Hoa sẽ phát triển thêm các mô hình mới, từng bước tạo ra sản phẩm có giá trị.

Ông Võ Đình Thông - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung rà soát, đánh giá những mô hình đang có để xác định hướng phát triển phù hợp với từng vùng đất và điều kiện sản xuất của người dân. Những mô hình có hiệu quả sẽ được chú trọng nâng quy mô và tạo điều kiện để phát triển theo hướng hàng hóa. Đối với các mô hình mới, địa phương khuyến khích người dân mạnh dạn thử nghiệm nhưng phải gắn với nhu cầu thị trường, tránh đầu tư theo phong trào. Cùng với đó, xã sẽ quan tâm xây dựng liên kết giữa các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, phát triển thêm các mô hình mới. Qua đó, từng bước nâng chất lượng các mô hình, tạo ra sản phẩm có giá trị và xây dựng hướng phát triển nông nghiệp ổn định, lâu dài cho địa phương”.

Từ những mô hình sản xuất cụ thể, bức tranh kinh tế nông nghiệp ở xã Mai Hoa đang có thêm nhiều gam màu mới. Không chỉ tạo ra giá trị trên đồng đất, những cách làm hiệu quả đang góp phần thay đổi quan niệm sản xuất của người dân, từ lựa chọn đối tượng phù hợp đến tính toán hiệu quả và đầu ra sản phẩm. Đây là nền tảng để nông nghiệp địa phương từng bước chuyển sang hướng sản xuất chủ động, linh hoạt hơn, phù hợp với yêu cầu của thị trường.