Phát triển các mô hình kinh tế thanh niên cho giá trị cao

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2018, anh Lê Văn Phước (SN 2001) ở thôn Đức Giang (xã Mai Hoa, Hà Tĩnh), từng vào miền Nam làm việc tại một công ty may. Nhưng rồi cơ hội phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi của gia đình đã đưa anh trở về quê.

Anh Lê Văn Phước mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi chồn hương, tận dụng những điều kiện thuận lợi sẵn có tại quê nhà.

“Gia đình tôi vốn đã có kinh nghiệm nuôi chồn hương. Năm 2021, tôi tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ người thân đang nuôi chồn hương tại Hải Phòng và nhận thấy đây là hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế lâu dài. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, tôi mạnh dạn đầu tư, từng bước mở rộng quy mô”, anh Phước nhớ lại.

Năm 2025, anh Phước đầu tư khoảng 1 tỷ đồng xây dựng trang trại chồn hương 2 tầng trên diện tích 600 m², hướng tới quy mô 1.000 con. Hiện, trang trại duy trì gần 600 con, cung cấp con giống và chồn thương phẩm cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành. Với giá bán chồn thương phẩm khoảng 6 - 8 triệu đồng/con, chồn giống từ 6 - 10 triệu đồng/cặp; mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 400 - 500 triệu đồng/năm.

Bên cạnh chú trọng kỹ thuật chăm sóc, anh Phước tận dụng mạng xã hội để quảng bá, kết nối khách hàng và mở rộng đầu ra. Trong quá trình phát triển mô hình, anh được địa phương hướng dẫn thêm về kỹ thuật chăm sóc, quy trình nuôi và các thủ tục liên quan, tạo thêm điều kiện để mô hình phát triển ổn định.

Hiện chồn thương phẩm hiện có giá khoảng 6-8 triệu đồng/con, chồn giống từ 6-10 triệu đồng/cặp.

Nếu mô hình nuôi chồn hương của Lê Văn Phước cho thấy sự mạnh dạn đầu tư của một người trẻ sau khi trở về quê, thì câu chuyện của anh Trần Đình Nhâm (SN 1993), ở xã Sơn Hồng, lại là quá trình gần một thập kỷ kiên trì với một mô hình mới.

Sau thời gian làm nghề tự do, năm 2017, anh Nhâm bắt đầu thử nghiệm nuôi dúi với 5 cặp giống. Nhận thấy vật nuôi này có những tiềm năng nhất định, cuối năm 2018, anh mạnh dạn đầu tư khoảng 60 triệu đồng để xây dựng chuồng trại rộng 100 m², bắt đầu với 30 cặp dúi.

Anh Trần Đình Nhâm kiên trì với mô hình nuôi dúi.

“Giai đoạn 2019 - 2020 là khoảng thời gian không dễ dàng. Đàn dúi đã được gây dựng nhưng đầu ra chưa ổn định, có thời điểm chưa bán được. Để duy trì mô hình, tôi phải làm thêm công việc khác. Vừa làm thêm, tôi vừa tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh cách chăm sóc và tìm kiếm đầu ra, từng bước đưa mô hình đi vào ổn định”, anh Nhâm chia sẻ.

Đến năm 2021, anh Nhâm bắt đầu xây dựng trang trại theo quy mô lớn hơn. Sau nhiều năm duy trì, đến năm 2026, đàn dúi phát triển lên khoảng 400 con trên diện tích 270 m², mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Những con dúi đạt tiêu chuẩn được giữ lại làm giống hoặc bán cho các hộ có nhu cầu nuôi; những con không đủ tiêu chuẩn làm giống được xuất bán thương phẩm. Hiện, dúi thịt có giá khoảng 500.000 - 550.000 đồng/kg; dúi giống nhỏ từ 2 - 3 triệu đồng/cặp, dúi giống trưởng thành có thể đạt 15 - 18 triệu đồng/cặp.

Dúi thịt có giá khoảng 500.000-550.000 đồng/kg, dúi giống từ 2-3 triệu đồng/cặp; dúi trưởng thành có thể đạt 15-18 triệu đồng/cặp.

“Trong quá trình xây dựng mô hình của anh Nhâm, Đoàn xã thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ hoàn thiện chuồng trại và phát triển chăn nuôi. Hiện, toàn xã có 5 mô hình kinh tế thanh niên, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, mỗi mô hình cho lợi nhuận khoảng 100 - 200 triệu đồng/năm, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho thanh niên vùng biên. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục huy động các nguồn lực, hỗ trợ và khuyến khích thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế”, chị Nguyễn Thị Thắm - Bí thư Đoàn xã Sơn Hồng cho biết.

Các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu thực tế.

Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu thực tế. Bên cạnh tuyên truyền, định hướng khởi nghiệp, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ đoàn viên lựa chọn mô hình phù hợp, tiếp cận nguồn vốn, tập huấn kỹ thuật, kết nối nguồn lực. Đồng thời tổ chức ra mắt, giới thiệu và đồng hành cùng các mô hình trong quá trình phát triển, từng bước nhân rộng những cách làm hiệu quả.

“Những mô hình nuôi chồn hương của Lê Văn Phước, nuôi dúi của đoàn viên Trần Đình Nhâm là những minh chứng cho tinh thần chủ động lập nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh. Thời gian qua, ngày càng có nhiều đoàn viên mạnh dạn lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác lợi thế đất đai và sản vật quê hương để phát triển kinh tế. Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với thanh niên từ hình thành ý tưởng, lựa chọn mô hình, tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đồng thời chú trọng phát hiện, hỗ trợ và nhân rộng những mô hình hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết.

Từ việc đồng hành với từng mô hình cụ thể, phong trào thanh niên phát triển kinh tế đang từng bước lan tỏa ở nhiều địa phương, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và khuyến khích ngày càng nhiều đoàn viên mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp ngay trên quê hương.