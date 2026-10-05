Hà Tĩnh phấn đấu có ít nhất 350 sản phẩm OCOP vào năm 2030

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 690/KH-UBND về phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu là phát triển, nâng hạng các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành chuỗi giá trị có thị trường ổn định; qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Việc phát triển sản phẩm OCOP cũng gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển xanh, bền vững, phát triển vùng nguyên liệu, hợp tác xã, ngành nghề, làng nghề nông thôn và du lịch, dịch vụ.

Toàn tỉnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm đạt 4 sao và ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao. Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu có 2 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch đạt từ 3 sao trở lên; 50% chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một trong những định hướng đáng chú ý trong giai đoạn mới là tăng liên kết giữa sản phẩm OCOP với vùng nguyên liệu, chuyển đổi số và các kênh tiêu thụ hiện đại. Tỉnh đặt mục tiêu 70% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu và có liên kết ổn định; 80% chủ thể tham gia các kênh bán hàng hiện đại như thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, livestream. Đến hết năm 2027, phấn đấu 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đã được công nhận áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Để đạt mục tiêu, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; đồng thời rà soát các sản phẩm có lợi thế về nguồn nguyên liệu, quy mô sản xuất, giá trị văn hóa và tiềm năng thị trường để hình thành các nhóm sản phẩm chủ lực.

Việc phát triển sản phẩm OCOP mới phải gắn với vùng nguyên liệu địa phương, ưu tiên các vùng sản xuất áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, có mã số vùng trồng, vùng nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng quảng bá, bán hàng trực tuyến và livestream cho các chủ thể OCOP.

Tỉnh cũng tập trung phát triển sản phẩm theo 6 nhóm gồm: thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm gắn với du lịch nông thôn và giá trị văn hóa địa phương được ưu tiên hỗ trợ chuẩn hóa, nâng hạng và mở rộng thị trường.

Hà Tĩnh xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ là giải pháp quan trọng để nâng tầm thương hiệu OCOP. Các chủ thể sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc; sử dụng mã QR; xây dựng thương hiệu trên môi trường số; nâng cao kỹ năng quảng bá, bán hàng trực tuyến và livestream.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Tĩnh tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào đang diễn ra ở Hà Nội

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, triển lãm, kết nối cung - cầu, thương mại điện tử và gắn quảng bá sản phẩm OCOP với các điểm đến, hoạt động văn hóa, du lịch. Tỉnh sẽ lựa chọn những sản phẩm có thế mạnh để hỗ trợ đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu, từng bước đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tiếp cận thị trường quốc tế.

Tĩnh tổ chức nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP gắn với các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về phát triển vùng nguyên liệu; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kỹ năng quản trị; đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu; năng lực marketing, phát triển thị trường...

Toàn văn kế hoạch xem tại đây.