Những đàn vịt thả đồng sau mùa gặt ở Hà Tĩnh

Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.