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Kinh tế

Cẩm Xuyên tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Tại buổi gặp mặt, đối thoại, lãnh đạo xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khẳng định tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển ổn định, bền vững.

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Đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp.

Chiều 2/10, UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026).

Xã Cẩm Xuyên hiện có 235 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hợp tác xã đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. Qua đó, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

9 tháng năm 2026, toàn xã có thêm 47 doanh nghiệp, chi nhánh và địa điểm kinh doanh được thành lập mới; thu thuế ngoài quốc doanh đạt hơn 23,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 12% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

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Ông Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại, lãnh đạo xã Cẩm Xuyên mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động thích ứng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển ổn định, bền vững.

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Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dịp này, UBND xã Cẩm Xuyên đã tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026.

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Lãnh đạo xã Cẩm Xuyên trao giấy khen cho các tập thể...
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... và tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Cẩm Xuyên nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
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Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Cẩm Xuyên.

Cũng trong chiều 2/10, UBND xã Cẩm Xuyên phối hợp với Hội Doanh nghiệp xã Cẩm Xuyên và Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức tập huấn quán triệt một số chính sách về thuế và quy định pháp luật về doanh nghiệp năm 2026.

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Bà Bùi Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Học viện Đào tạo kế toán AATC Việt Nam trình bày chuyên đề về chính sách thuế, kế toán.

Thông qua buổi tập huấn, giúp các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn xã Cẩm Xuyên nắm bắt kịp thời những quy định mới, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

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Tags:

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Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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