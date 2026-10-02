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Kinh tế

Triển khai giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngành nông nghiệp, môi trường

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Trong những tháng cuối năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tập trung rà soát, xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, tài nguyên, môi trường.

Chiều 2/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc tham dự chương trình.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở NN&MT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Phát triển sản xuất, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả khá, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt trên 3,6%. Ngành đã chủ động tham mưu công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, quản lý vật tư và an toàn thực phẩm; xúc tiến, triển khai một số dự án nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn.

Sản xuất trồng trọt cơ bản thuận lợi, sản lượng lúa đạt trên 55,8 vạn tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ; xây dựng thành công hơn 4.300 ha mô hình lúa giảm phát thải. Chăn nuôi duy trì ổn định, đàn lợn, hươu, gia cầm tăng; tổng sản lượng thịt hơi đạt khoảng 91.125 tấn. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát.

Lâm nghiệp đạt kết quả khá, diện tích trồng rừng tập trung trên 6.067 ha, tăng 20,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 551.500 m³. Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường, phát hiện, xử lý 65 vụ vi phạm. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt 51.397 tấn, tăng 3,42% so với cùng kỳ. Công tác chống khai thác IUU, quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được triển khai đồng bộ.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở NN&amp;MT Nguyễn Viết Đức báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở NN&MT Nguyễn Viết Đức báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2026.

Lĩnh vực phát triển nông thôn, quản lý chất lượng, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống Nhân dân sau các đợt mưa lũ.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được chú trọng, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Tổ chức đấu giá thành công 15/15 mỏ; rà soát 37 khu vực khoáng sản phục vụ kế hoạch đấu giá năm 2026; tăng cường quản lý, xử lý khai thác trái phép và tham mưu các thủ tục cấp phép, đóng cửa mỏ. Tập trung quản lý chất thải, quan trắc và bảo vệ môi trường; tham mưu phê duyệt 28 báo cáo ĐTM, 19 giấy phép môi trường...

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Sở NN&MT tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, đúng quy định và thời hạn đề ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, xử lý kiến nghị của cử tri liên quan lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, làm giàu dữ liệu đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, tài nguyên, môi trường năm 2026…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các nhiệm vụ trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường vào thời gian tới.

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Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thành đề án về phát triển nông nghiệp nông thôn, giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh triển khai sản xuất vụ đông; tăng cường kiểm tra nguồn lực phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phương án "4 tại chỗ" để giảm thiểu nguy cơ, thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên. Rà soát và nâng cao chất lượng các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định; tập trung thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026.

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Tags:

#Sở TN&MT Hà Tĩnh #quản lý tài nguyên #Đấu giá khoáng sản ở Hà Tĩnh

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