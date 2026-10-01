Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 1/10, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành công thương, xây dựng.

Theo đó, nhiều dự án đường bộ, sân bay đang được tập trung triển khai, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương đang tích cực, chủ động triển khai công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Trong lĩnh vực công thương, các dự án trọng điểm tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng điện, nâng cao năng lực sản xuất.

Trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực xây dựng đang triển khai, Hà Tĩnh có Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đoạn tuyến qua Hà Tĩnh dài 103,42 km; dự kiến thu hồi khoảng 764 ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.800 hộ dân.

Tỉnh đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị GPMB; 23/23 xã, phường có dự án đi qua đã thành lập hội đồng bồi thường, GPMB và ban chỉ đạo GPMB cấp xã. Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư; đến nay 35/35 khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch, 1/35 khu tái định cư đã hoàn thành thi công, các khu còn lại cơ bản đã lập xong hồ sơ khảo sát, thiết kế…

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh tham dự phiên họp.

Đối với lĩnh vực công thương, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 dự án năng lượng trọng điểm đang triển khai, gồm Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III và Dự án Kho LNG Vũng Áng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III công suất khoảng 1.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 51.430 tỷ đồng. Hiện liên danh nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án; hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định; đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết, chuẩn bị thiết bị và các điều kiện để ký hợp đồng EPC, khởi công dự án.

Dự án Kho LNG Vũng Áng, giai đoạn 1 công suất từ 1-3 triệu tấn LNG/năm, tổng vốn đầu tư 26.735 tỷ đồng. Đến nay, báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được ban hành và chủ đầu tư đã chính thức nộp hồ sơ đề nghị thuê đất.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng; đồng thời phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, công nghệ, nguồn vật liệu... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kết luận phiên họp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng, tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng thời gian đề ra, gắn với yêu cầu giải ngân vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Chỉ đạo thống nhất phương thức chỉ đạo, điều hành; tập trung hoàn thiện quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng dự án theo kế hoạch được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý tiến độ.

Trong quá trình triển khai phải bảo đảm tiến độ, đồng thời đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư. Chủ động rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo để có phương án xử lý, giải quyết phù hợp; kịp thời đề xuất giải pháp thúc đẩy các công trình chậm tiến độ, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, 2027.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đưa các công trình trọng điểm sớm phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.