Giải golf Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh: Sân chơi gắn kết, đồng hành an sinh

Điểm hẹn của cộng đồng doanh nhân

Ngày 3/10, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV sẽ được tổ chức tại sân golf Mường Thanh Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), hướng tới chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Đây là giải đấu thường niên được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức từ năm 2022, trở thành một trong những hoạt động được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, hưởng ứng.

Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ IV sẽ diễn ra ngày 3/10.

Nếu một giải đấu thể thao thông thường được quyết định bởi thành tích trên sân, với giải golf của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, giá trị được tạo ra không chỉ nằm ở những cú đánh hay thứ hạng chung cuộc. Mỗi mùa giải là thêm một dịp để các doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, kết nối chia sẻ câu chuyện kinh doanh.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho biết: “Giải năm nay tiếp tục hướng tới mục tiêu tạo sân chơi để doanh nhân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường kết nối. Năm nay, giải thu hút số lượng golfer đăng ký tham gia đông hơn, trong đó có 4 golfer đến từ nước bạn Lào. Golf đang ngày càng phát triển tại Việt Nam và Hà Tĩnh cũng dần hình thành cộng đồng người yêu thích bộ môn này. Việc duy trì giải golf thường niên không chỉ thúc đẩy phong trào mà còn góp phần mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ liên quan như sân golf, lưu trú, ẩm thực, du lịch”.

Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là hoạt động thường niên được tổ chức chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Là một trong những người đồng hành với giải đấu qua các mùa, ông Nguyễn Đình Thịnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc BIDV Hà Tĩnh, nhà đầu tư chính cho 3 mùa giải, nhìn nhận giá trị lớn của giải nằm ở sự kết nối cộng đồng doanh nghiệp với nhau.

Ông Nguyễn Đình Thịnh chia sẻ: “Điều đáng quý là giải đấu không chỉ thu hút những doanh nhân yêu thích golf mà còn tạo không gian để cộng đồng doanh nghiệp kết nối. Từ sân chơi thể thao, mọi người có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu hoạt động của nhau và tìm kiếm những cơ hội hợp tác trong công việc. Qua mỗi mùa giải, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp ngày càng được tăng cường, tạo thêm những giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nhân”.

Giải golf trở thành điểm hẹn của các doanh nhân, tạo không gian gặp gỡ, kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp.

Sau 3 lần tổ chức, sự gắn kết ấy ngày càng được thể hiện rõ hơn qua sự tham gia của các doanh nhân. Những người đã đồng hành từ mùa giải đầu tiên tiếp tục trở lại; đồng thời, mỗi mùa lại có thêm những gương mặt mới.

Ông Lê Quốc Khánh - Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi đã tham gia cả 3 mùa giải trước và tiếp tục đăng ký tham dự giải năm nay. Mỗi mùa giải mang đến những trải nghiệm khác nhau, từ không khí thi đấu, tinh thần thể thao đến sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Đây cũng là dịp để tôi được gặp gỡ những người cùng sở thích, chia sẻ niềm vui với bộ môn mình yêu thích và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ”.

Swing trên sân, trao gửi nghĩa tình

Không chỉ tạo không gian giao lưu, kết nối doanh nhân, qua mỗi mùa tổ chức, Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh còn trở thành một kênh huy động nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Từ sự đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đồng hành, những khoản kinh phí được trao đến các chương trình cụ thể, hướng tới các hoàn cảnh còn khó khăn.

Qua 3 mùa tổ chức, Giải Golf Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã huy động nguồn lực ủng hộ các quỹ và thực hiện chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.

Ngay từ mùa giải đầu tiên năm 2022, giải đã dành 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam và 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Từ thiện xã hội Báo Hà Tĩnh (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

Sang mùa giải thứ hai, sự đồng hành tiếp tục được cụ thể hóa bằng việc hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ) với tổng kinh phí 210 triệu đồng.

﻿ Nhờ nguồn hỗ trợ từ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, gia đình bà Nguyễn Thị Trương đã có ngôi nhà kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Trương (thôn Nam Trạch, xã Hương Bình) chia sẻ: “Trước kia, tôi và con gái bị tật nguyền sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, mỗi khi mưa gió lại thấp thỏm lo. Cuộc sống khó khăn nên chuyện xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhờ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, ước mong ấy đã thành hiện thực. Gần 3 năm nay, trong ngôi nhà mới, hai mẹ con không còn phải lo mỗi khi mưa bão, cuộc sống cũng yên tâm, ổn định hơn”.

Đến mùa giải thứ ba, 200 triệu đồng huy động từ giải golf được ủng hộ vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Những con số ấy cho thấy phía sau một sân chơi thể thao là sự chung tay của cộng đồng doanh nhân đối với xã hội.

Gắn kết doanh nhân, huy động nguồn lực cho an sinh xã hội là những giá trị được lan tỏa qua Giải golf Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị kinh tế, còn sự sẻ chia với cộng đồng góp phần tạo nên giá trị xã hội của doanh nghiệp và doanh nhân. Việc đưa hoạt động an sinh trở thành một phần của giải golf cũng tạo thêm ý nghĩa cho mỗi mùa giải, để những cuộc gặp gỡ không chỉ dừng lại ở giao lưu mà còn hướng tới những người cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh cho biết: “Hoạt động an sinh luôn được Hiệp hội chú trọng trong quá trình tổ chức giải. Qua mỗi năm, sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà tài trợ không chỉ góp phần duy trì giải mà còn tạo thêm những giá trị ngoài sân đấu, lan tỏa tinh thần tương trợ, sẻ chia với cộng đồng. Năm nay, tinh thần đó tiếp tục được thể hiện qua việc dự kiến huy động nguồn lực xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa”.