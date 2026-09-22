Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026

Vượt qua Iran ở chung kết chiều 22/9, đội tuyển karate nội dung Kata đồng đội nữ giành HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội lần thứ 20.
Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có một ngày thi đấu ổn định. Ở tứ kết, đội tuyển hạ Nepal với tỷ số tuyệt đối 5-0 bằng bài quyền Papuren. Đến bán kết, Trâm - Nhi - Uyên tiếp tục vượt qua Đài Lan với kết quả tương tự bằng bài quyền Tomari Bassai.
Ở chung kết, Việt Nam tái ngộ Iran. Tại giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển từng thua đối thủ nhiều duyên nợ này với tỷ số sát nút 3-4 trong trận tranh HC đồng. Tuy nhiên, với bài biểu diễn kỹ thuật đồng đều và chuẩn xác, các cô gái Việt Nam đã "đòi nợ" thành công.
Tấm HC vàng lần này không chỉ "mở hàng vàng" cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, mà còn giúp karate nước nhà bảo vệ được vị trí số một nội dung kata đồng đội nữ. Ở ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Ngọc Trâm cùng hai đàn chị Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên cũng đã giành vị trí quán quân.
Tại đại hội lần này, karate có 15 nội dung, nhưng mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 8. Chủ nhà Nhật Bản chủ động không có mặt ở kata đồng đội nữ. Đó được xem là thuận lợi đáng kể để Việt Nam đi đến trận chung kết một cách thuận lợi hơn.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng hưởng ứng hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước 2026", rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.
Trải qua những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội trẻ Biên phòng MB ở nội dung nam và đội trẻ Hoá chất Đức Giang Lào Cai nội dung nữ.
Lọt vào tứ kết Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026, đội trẻ Hà Tĩnh cho thấy những tín hiệu tích cực về chuyên môn nhưng cũng còn đó những hạn chế cần được cải thiện để hướng tới những bước tiến xa hơn.
Giải Vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2026 quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh tài năng và tinh thần thi đấu, những “bóng hồng” còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tươi trẻ trên sân đấu.
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Từ mùa 2026-2027, các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh sẽ thử nghiệm quy định buộc một cầu thủ rời sân ít nhất một phút nếu trận đấu bị dừng vì thủ môn chấn thương, nhằm ngăn tình trạng câu giờ và lợi dụng quãng nghỉ để chỉ đạo chiến thuật.
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