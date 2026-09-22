Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026

Các võ sĩ của Việt Nam tại ASIAD 2026.

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã có một ngày thi đấu ổn định. Ở tứ kết, đội tuyển hạ Nepal với tỷ số tuyệt đối 5-0 bằng bài quyền Papuren. Đến bán kết, Trâm - Nhi - Uyên tiếp tục vượt qua Đài Lan với kết quả tương tự bằng bài quyền Tomari Bassai.

Ở chung kết, Việt Nam tái ngộ Iran. Tại giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển từng thua đối thủ nhiều duyên nợ này với tỷ số sát nút 3-4 trong trận tranh HC đồng. Tuy nhiên, với bài biểu diễn kỹ thuật đồng đều và chuẩn xác, các cô gái Việt Nam đã "đòi nợ" thành công.

Tấm HC vàng lần này không chỉ "mở hàng vàng" cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, mà còn giúp karate nước nhà bảo vệ được vị trí số một nội dung kata đồng đội nữ. Ở ASIAD 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Ngọc Trâm cùng hai đàn chị Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên cũng đã giành vị trí quán quân.

Tại đại hội lần này, karate có 15 nội dung, nhưng mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 8. Chủ nhà Nhật Bản chủ động không có mặt ở kata đồng đội nữ. Đó được xem là thuận lợi đáng kể để Việt Nam đi đến trận chung kết một cách thuận lợi hơn.

Đồ họa: Đức Đồng (AI hỗ trợ)