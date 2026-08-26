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Người hâm mộ Hà Tĩnh vui mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Đông đảo người hâm mộ Hà Tĩnh đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong đêm 26/8.

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Tối 26/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.
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Người hâm mộ Hà Tĩnh tập trung tại các quán cà phê để cổ vũ, "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam. Sau 90 phút, đội tuyển quốc gia Việt Nam hoà đối thủ với tỷ số 2-2, chung cuộc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch.
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Phấn khích trước chiến thắng của đội nhà, hàng ngàn cổ động viên Hà Tĩnh đã ra đường ăn mừng.
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Người dân mang theo cờ Tổ quốc, kèn vuvuzela... ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.
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Cổ động viên vỡ òa niềm vui chiến thắng.
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Vòng xuyến quốc lộ 1 giao với đường Phan Đình Phùng và đường Hàm Nghi (phường Thành Sen) kín người sau khi trận đấu kết thúc.
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Không khí ăn mừng chiến thắng rộn rã trên nhiều con đường.
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Người dân Hà Tĩnh có một đêm khó quên trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh Đình Phi
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Các tuyến đường ở phường Thành Sen tràn ngập cờ Tổ quốc.
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Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.

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Tags:

#Người hâm mộ Hà Tĩnh #Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN 2026 #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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