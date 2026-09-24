VĐV điền kinh Hà Tĩnh giành HCĐ ASIAD 20

Nguyễn Thị Ngọc cùng đồng đội giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m nam nữ tại ASIAD 20. Ảnh tư liệu.

20h15 tối 24/9, Nguyễn Thị Ngọc cùng các đồng đội Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan bước vào thi đấu chung kết nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu ở làn chạy số 7, các VĐV thi đấu lần lượt là: Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc. Các VĐV nhập cuộc đầy tự tin và duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, ở lượt chạy cuối cùng, Nguyễn Thị Ngọc đã dẫn đầu ở 200 mét đầu tiên nhưng sau đó để cho đối thủ vượt lên. Kết quả, điền kinh Việt Nam về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 3 phút 14 giây 54, qua đó giành HCĐ.

Nguyễn Thị Ngọc trưởng thành từ đội điền kinh Hà Tĩnh và đang là một trong những gương mặt chủ lực của đội tuyển Việt Nam ở nội dung 4x400m nữ. Ngọc từng giành nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và khu vực, góp phần khẳng định vị trí của mình trong đội hình tiếp sức Việt Nam. Tại ASIAD 20, Ngọc sẽ còn tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Cùng góp sức vào tấm HCĐ còn có Lê Ngọc Phúc (SN 2002, xã Cẩm Hưng) trưởng thành từ đội điền kinh Hà Tĩnh và hiện thi đấu cho đội Công an nhân dân. Chân chạy này là gương mặt quen thuộc của điền kinh Việt Nam ở các nội dung 400m và tiếp sức. Trước ASIAD 20, Phúc từng tạo dấu ấn tại các giải đấu khu vực và châu lục, trong đó có HCV tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Tính đến 20h ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV, 1 HCB, 14 HCĐ.