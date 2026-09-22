Bắn súng Việt Nam mất suất chung kết ASIAD 2026 như thế nào?

VĐV Việt Nam Phí Thanh Thảo tham dự vòng loại 10m súng trường hơi cá nhân nữ tại trường bắn tỉnh Aichi, Nhật Bản ngày 20/9/2026. Ảnh: Quý Lượng

Tại trường bắn tỉnh Aichi ở Nhật Bản sáng 22/9, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đứng thứ tư với 631,7 điểm, vị trí cuối cùng để vào chung kết. Tuy nhiên, cặp đôi bị hủy kết quả nên mất suất vào chung kết. Theo đó, ban tổ chức tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên xác định áo thi đấu đạt độ cứng 2,9 mm, tức kém 0,1 mm so với tiêu chuẩn tối thiểu.

Đại diện Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 cho biết việc đo cũng chịu tác động từ bên ngoài, như thời tiết hay nhiệt độ điều hòa, khiến trang phục trở nên cứng hơn. Trang phục của hai VĐV cũng được mua từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc, và không gặp vấn đề ở các giải quốc tế trước đây.

Ngày 18/9, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang thiết bị thi đấu của VĐV đã được kiểm tra chính thức và xác nhận đạt tiêu chuẩn, theo quy định của Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF). Sau đó, Phí Thanh Thảo thi đấu nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ vào ngày 20/9, và Nguyễn Tâm Quang thi đấu nội dung cá nhân nam vào ngày 21/9, nhưng không phát sinh vấn đề.

Tuy nhiên, ISSF cũng quy định ban tổ chức giải được phép kiểm tra toàn diện về trang thiết bị thi đấu sau vòng loại, để xác nhận rằng tất cả tuân thủ quy định trước chung kết.

Trang phục thi đấu súng trường gồm quần, áo, găng tay, giày để giữ ổn định và bảo vệ cơ thể an toàn. Trang phục có trọng lượng từ 11 đến 13 kg và cứng dẫn đến VĐV phải di chuyển chậm, bước đi giống chim cánh cụt hay robot.

ISSF quy định độ cứng của áo và quần các nội dung súng trường phải đạt từ 3 mm trở lên. Khi kiểm tra bằng máy chuyên dụng với lực ấn xuống trang phục, kết quả dưới 3 mm nghĩa là vật liệu quá cứng. ISSF cho rằng quần áo bắn súng cứng vượt tiêu chuẩn có thể trở thành một dạng giá đỡ cơ thể giúp VĐV giữ tư thế tốt hơn mà không cần sử dụng cơ bắp ở mức bình thường.

Liên đoàn thế giới cho phép vùng áo bao phủ xương bả vai (không gồm tay áo) và vùng quần bao phủ thắt lưng và lưng dưới (phía trên háng) cứng hơn, vì VĐV cần một mức hỗ trợ nhất định ở các vùng này để giữ súng ở tư thế đứng. Vì vậy, thời gian kiểm tra tối đa là 30 giây, nhiều hơn 15 giây so với phần còn lại của áo khoác và vùng chân (từ háng trở xuống).

Tuy nhiên, VĐV chưa bị xử phạt ngay. Ban tổ chức tiếp tục kiểm tra một khu vực khác (panel) trên trang phục. Nếu chỉ một khu vực vải không đạt, VĐV sẽ nhận cảnh cáo bằng văn bản và cắt bỏ nhãn mác trang phục. VĐV chỉ được phép tiếp tục dùng trang phục trong ngày thi đấu và giải đấu đang tham dự. Nhưng nếu có từ hai khu vực kiểm tra không đạt trở lên, trang phục bị coi là không hợp lệ, đồng thời VĐV bị hủy kết quả và loại khỏi nội dung thi đấu.

Ban tổ chức cũng khuyến cáo VĐV nên sử dụng trang phục có độ dung sai đủ lớn để không bị lỗi. "Nguy cơ thất bại trong lần kiểm tra sau đó rất cao nếu trang phục đang có độ cứng 3,1 hoặc 3 mm" - theo Điều 3.13 trong Hướng dẫn kiểm soát trang thiết bị súng trường của ISSF, hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bắn súng tại ASIAD 2026 gồm 49 đội tuyển tranh tài ở 28 nội dung. Sau hơn hai ngày thi đấu, Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 HC vàng. Nhật Bản đứng thứ hai với một HC vàng, hai HC đồng. Ấn Độ có bốn HC bạc và một HC đồng, còn Hàn Quốc là một HC bạc và hai HC đồng.

Quy định kiểm tra trang phục thi đấu súng trường của Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF. Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)