Tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD, tiễn Thái Lan về nước

Kết quả hoà giúp tuyển Việt Nam qua vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 20 với tư cách một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Sau 3 lượt đấu, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc có 1 điểm, hiệu số -9, xếp trên Thái Lan, đội cũng có 1 điểm và hiệu số -9 nhưng các cô gái áo đỏ ghi nhiều bàn hơn (1 so với 0).

Kết quả hoà 0-0 cũng giúp tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar ở bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3. Đối thủ cũng có 1 điểm nhưng hiệu số là -13. Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam là Trung Quốc. Trận tứ kết diễn ra vào ngày 25/9 trên sân Nagai, Osaka.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Ảnh: Mai Hưng.

Trước trận đấu, Thái Lan buộc phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp, trong khi tuyển Việt Nam cũng cần một kết quả tích cực để cạnh tranh suất đi tiếp. Chính vì vậy, cuộc đối đầu diễn ra với thế trận căng thẳng và quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt qua vòng bảng.

So với đối thủ, các cô gái Việt Nam cho thấy quyết tâm rất lớn. Đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chủ động tranh chấp, tổ chức tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Hải Yến từng có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 21, trong khi Bích Thùy cũng khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo ở những phút cuối trận.

Sự cổ vũ của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển nữ. Ảnh: Mai Hưng.

Thái Lan cũng tạo ra một số pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng, đáng chú ý là tình huống Kanyanat dứt điểm chệch cột trong gang tấc ở phút 29 và pha bóng nguy hiểm của Pengngam Saowalak sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam cùng thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung để bảo toàn mành lưới.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.