"ĐT nữ Việt Nam còn hy vọng vào tứ kết nếu thắng Thái Lan"

ĐT nữ Việt Nam thua 0-8 trước Nhật Bản tại lượt 2 vòng bảng ASIAD 2026. Trước đó, đội thất bại sát nút 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Nhật Bản. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về trận đấu trước đại diện mạnh số 1 châu Á, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Sức mạnh của Nhật Bản thì chúng ta đều nằm lòng. Họ là đương kim vô địch châu Á, sở hữu đội hình đồng đều. Phía ĐT nữ Việt Nam cũng đã lường trước tình hình để tính toán, phân bổ lực lượng. Ở trận đấu này, tôi sử dụng những cầu thủ có sức khoẻ tốt, đảm bảo khả năng phòng ngự. Nhìn chung, ở hiệp 1, các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Dẫu vậy khi triển khai tấn công, chúng ta thường để mất bóng sau 5-6 nhịp. Sang hiệp 2, cầu thủ chơi khởi sắc hơn ở giai đoạn đầu”.

HLV Hoàng Văn Phúc của ĐT nữ Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Phúc cho rằng: "ĐT nữ Việt Nam cần chú ý tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Ví dụ như hiệp 1, đội để thủng lưới trong 3 phút cuối. Ở hiệp 2, điều đó cũng xảy ra tương tự. Tôi khá tiếc khi đội để thua khá đậm. Dù sao đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích luỹ thêm kinh nghiệm”.

Vị tân HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ tập trung hồi phục thể trạng để dồn toàn lực đấu Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng. Màn so tài diễn ra vào lúc 17h30 ngày 21/9. “Đánh giá tình hình bảng khác cũng như cục diện hiện tại, Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết nếu thắng Thái Lan. Điều này giúp các cầu thủ tìm lại tinh thần và tập trung hồi phục”.

Ông Phúc nói tiếp: “Trước Nhật Bản, các cầu thủ đã thi đấu bằng hơn 100% sức lực. Vấn đề hiện tại là cầu thủ phải lấy lại thể trạng tốt nhất. Đội sẽ cố gắng tập trung vào dinh dưỡng, nghỉ ngơi. Ngày mai, đội sẽ di chuyển tới Osaka và có buổi hồi phục vào buổi chiều với những cầu thủ thi đấu trên 60 phút. Các cầu thủ vào sân với thời lượng ngắn hơn sẽ tập thêm. Hy vọng chúng tôi sẽ ở trạng thái sung mãn khi gặp Thái Lan”.