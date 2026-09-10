Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sáng 10/9, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức họp Ban Tổ chức địa phương Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Mùa giải 2026-2027, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở 2 đấu trường là Giải Bóng đá vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia. Giải Bóng đá vô địch Quốc gia quy tụ 14 CLB, khởi tranh từ ngày 4/9/2026 và kết thúc ngày 22/5/2027 theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm sân nhà - sân khách.

Với thể thức này, đội bóng núi Hồng sẽ thi đấu 13 trận trên sân nhà trong tổng số 26 trận đấu của mùa giải. Trận đấu sân nhà đầu tiên, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu CLB TP Đồng Nai vào lúc 18 giờ ngày 13/9.

Thượng tá Hồ Công Đạt - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Cúp Quốc gia diễn ra từ ngày 18/9/2026 đến ngày 30/5/2027 theo thể thức loại trực tiếp. Trận đấu đầu tiên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Xuân Thiện Phú Thọ vào lúc 18 giờ ngày 20/9.

Để chuẩn bị cho các trận đấu sân nhà của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Ban Tổ chức địa phương Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia đã tập trung rà soát toàn bộ cơ sở vật chất tại sân vận động Hà Tĩnh. Đến nay các hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức giải.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Trưởng ban Tổ chức địa phương Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027 phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ban tổ chức đã thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tập trung triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; công tác y tế, an toàn thực phẩm; công tác chuyên môn, điều hành và các điều kiện phục vụ thi đấu; xây dựng phương án tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực quan tại sân vận động diễn ra giải…

Qua đó, mỗi trận đấu trên sân Hà Tĩnh sẽ được tổ chức chuyên nghiệp, tạo không khí sôi động cho người hâm mộ và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh.