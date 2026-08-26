Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 liên tiếp

Phút thứ 8, Văn Vĩ đã dính chấn thương sau một nỗ lực bứt tốc để rồi không thể tiếp tục thi đấu. HLV Kim Sang-sik buộc phải tung số 24, Phan Tuấn Tài vào sân thay thế.

Tuyển Thái Lan có bàn thắng ngay cơ hội đầu tiên ở phút 12. Yotsakorn Burapha tận dụng pha xử lý lỗi của Thành Chung trong vùng cấm để tung cú sút chéo góc đầy uy lực, đánh bại Lê Giang Patrik.

Thầy Kim yêu cầu học trò giữ bình tĩnh, tránh bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Ảnh: Việt Linh, Anh Tiến.

Phút 18, Đình Bắc nỗ lực xoay trở trong vòng vây của hàng thủ Thái Lan, trước khi tung cú sút từ góc hẹp. Dù vậy, thủ thành Chatchai Budprom đã kịp khép góc, cứu thua cho đội khách.

Đây mới là pha dứt điểm đầu tiên từ đầu trận của tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, "Voi chiến" gây nhiều sức ép, khiến khung thành của Lê Giang Patrik luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Tỷ lệ cầm bóng của đội khách cũng vượt trội (72%).

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Việt Hà.

Phút 43, tuyển Việt Nam có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Tuấn Tài tạt chuẩn xác nhưng Xuân Son lại không thể tận dụng để mang về bàn gỡ hòa.

Hiệp một khép lại với thế trận chủ động thuộc về Thái Lan. Chủ nhà tỏ ra thất thế ở khu vực giữa sân. "Voi chiến" tạo ra đến 7 cơ hội, trong khi tuyển Việt Nam không có lần dứt điểm trúng đích nào.

Phút 48, tuyển Thái Lan được hưởng phạt đền, sau pha phạm lỗi của Xuân Mạnh với Kakana Khamyok. Số 7 nhận trọng trách nhưng trước áp lực từ đám đông khán giả tại Mỹ Đình, anh sút bóng đi vọt xà từ cự ly 11 m. Trên khán đài, Madam Pang chỉ biết nở nụ cười đầy tiếc nuối.

Thái Lan phung phí cơ hội. Ảnh: Việt Hà.

Đội khách bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua ở phút 52. Từ quả tạt bên cánh trái, Hoàng Hên thoải mái dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Budprom.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình tiếp thêm rất nhiều động lực cho thầy trò Kim Sang-sik. Ảnh: Việt Hà, Anh Tiến.

3-1, Tuyển Việt Nam tái lập cách biệt hai bàn sau hai lượt trận chung kết. Hoàng Hên cũng có pha lập công thứ 3 tại ASEAN Cup 2026.

Phút 69, tuyển Việt Nam có hai cơ hội liên tiếp. Cú dứt điểm của Hai Long đưa bóng đi trúng cột, sau đó Quang Hải đá bồi chệch khung thành trong gang tấc. Đây là hai cái tên vừa được HLV Kim tung vào sân thay Thành Long và Hoàng Hên.

Phút 85, Thái Lan bất ngờ có bàn thắng thứ 2, tiếp tục từ một sai sót nơi hàng thủ áo đỏ. Pha xử lý lỗi của Tiến Anh tạo điều kiện để Wanchai Jarunongkran vung chân dứt điểm từ cự ly gần, buộc Lê Giang Patrik vào lưới nhặt bóng.

Phút 90+4, mành lưới Thái Lan rung lên lần thứ 2. Xuân Son đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Thái Lan bằng điểm chạm bóng đầy tinh tế từ ngoài vùng cấm.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.