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Tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân ASIAD 2026

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Chiều 14/9, tuyển nữ Việt Nam để thua 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân bảng E ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản).

Sau Đài Loan (Trung Quốc) ở trận này, tuyển nữ Việt Nam còn phải gặp Nhật Bản và Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.
Sau Đài Loan (Trung Quốc) ở trận này, tuyển nữ Việt Nam còn phải gặp Nhật Bản và Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng. Trong khoảng 10 phút đầu, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc chơi chậm, chưa tạo được nhiều sức ép lên phần sân của Đài Loan (Trung Quốc). Phút 7, Thanh Nhã và Vạn Sự phối hợp bên cánh trái, nhưng đường căng ngang của Vạn Sự vào khu cấm địa không vượt qua được hàng thủ đối phương.

Đến phút 15, tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua sớm. Sau pha phối hợp ở trung lộ, hàng thủ của đội bóng áo đỏ để lộ khoảng trống lớn, tạo điều kiện cho Su Yu Hsuan khống chế bóng trước khi tung cú dứt điểm sệt, đánh bại Kim Thanh.

Sau bàn thua, Hải Yến cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Đài Loan (Trung Quốc) duy trì sức ép, đồng thời liên tục tìm cách khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Việt Nam. Phút 35, tuyển nữ Việt Nam có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng. Từ quả phạt góc, Thu Phương bật cao đánh đầu, đưa bóng dội cột dọc rồi bật ra. Chỉ hai phút sau, Kim Thanh tiếp tục phải trổ tài khi đấm bóng giải nguy sau quả đá phạt góc hiểm hóc của đối phương.

Sau giờ nghỉ, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn kiểm soát thế trận và chủ động đẩy cao đội hình. Phút 50, Tanaka băng vào tung cú dứt điểm trực diện với lực rất mạnh, nhưng Kim Thanh xuất sắc dùng chân cản phá, cứu tuyển nữ Việt Nam khỏi bàn thua.

Phút 64, tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt góc nhưng Thanh Nhã không thể tiếp cận đường câu bóng của đồng đội. Đến phút 72, HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện ba sự thay đổi khi Hải Yến, Bích Thùy và Nguyễn Thị Hoa rời sân, nhường chỗ cho Minh Chuyên, Trúc Hương và Thu Phương. Dẫu vậy, những điều chỉnh này chưa tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Phút 82, từ một tình huống ném biên, Wakabayashi, cầu thủ gốc Nhật Bản, thực hiện cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trong những phút cuối, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt và được đền đáp ở phút 85. Vũ Thị Hoa thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã dễ dàng đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Dẫu vậy, thời gian còn lại không đủ để tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận ra quân bảng E ASIAD 2026.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.
Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.
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