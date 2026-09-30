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Thứ hạng FIFA của tuyển Việt Nam sau trận thua Thái Lan

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Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực, trong khi "Voi chiến" thăng tiến sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp.

Việt Nam có kết quả không tốt trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.
Việt Nam có kết quả không tốt trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Theo bảng xếp hạng cập nhật trực tiếp sau trận đấu thuộc lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, còn 1.235,82 điểm. Dù vậy, đội tuyển vẫn giữ vị trí thứ 99 thế giới, chưa thay đổi thứ hạng so với trước trận.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng trước Việt Nam giúp Thái Lan được cộng 4,87 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.258,84. Sau hai trận thắng liên tiếp, đội bóng xứ Chùa vàng vươn lên hạng 90 thế giới, tăng 4 bậc. Như vậy, khoảng cách giữa hai đại diện Đông Nam Á được nới lên thành 9 bậc.

Việc vẫn đứng trong top 100 thế giới giúp tuyển Việt Nam tạm thời tránh được biến động lớn về vị trí. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số với những đội xếp ngay phía sau không còn quá an toàn.

Mozambique hiện đứng hạng 100 với 1.227,15 điểm, chỉ kém Việt Nam chưa đầy 9 điểm. El Salvador xếp thứ 101 với 1.217,95 điểm. Trong khi đó, Belarus đứng ngay phía trên Việt Nam ở vị trí 98 với 1.237,25 điểm, nhỉnh hơn thầy trò HLV Kim Sang-sik khoảng 1,4 điểm.

Điều đó khiến trận đấu với Pakistan ở lượt cuối trở nên đáng chú ý về mặt điểm số FIFA. Nếu tiếp tục thất bại, tuyển Việt Nam có nguy cơ bị trừ thêm điểm và đối diện khả năng bị các đội phía sau thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt qua tùy kết quả của những trận đấu khác.

Tối 29/9, tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan, qua đó hết cơ hội góp mặt ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Dù vẫn còn trận gặp Pakistan ở lượt cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có thể hướng tới một kết quả tích cực để đá trận tranh hạng ba với đội nhì bảng A và hạn chế thêm những tổn thất về điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam.
Thứ hạng của tuyển Việt Nam.
Theo lifestyle.zingnews.vn
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#FIFA ASEAN CUP 2026 #thứ hạng FiFa #tuyển Việt Nam

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