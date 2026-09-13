Nhà vô địch châu Âu rơi xuống áp chót ở Premier League

Sau 4 vòng, Aston Villa có vỏn vẹn 1 điểm. Ảnh: Reuters.

Aston Villa bước vào mùa giải với tham vọng lớn khi đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, đưa về tới 10 tân binh với tổng mức chi vượt 300 triệu euro. Nhưng những gì diễn ra tại Villa Park tiếp tục cho thấy tiền bạc chưa thể biến đội bóng của Unai Emery thành một tập thể chiến thắng.

Tiếp Nottingham Forest, đối thủ chỉ hơn Villa đúng 1 điểm trước trận, là cơ hội lý tưởng để đội chủ nhà giải tỏa sức ép. Thế nhưng Aston Villa lại rơi vào thế rượt đuổi ngay đầu hiệp hai sau bàn mở tỷ số của Liam Delap ở phút 46.

Bàn gỡ của Alysson ở phút 74 từng thắp lại hy vọng cho Villa. Nhưng chỉ 14 phút sau, Igor Jesus đưa Forest vượt lên lần nữa. Khi đồng hồ trôi qua những phút cuối cùng, đội chủ nhà vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Điều đáng nói nằm ở cách Aston Villa thất thế. Họ kiểm soát bóng 53% và có 6 quả phạt góc, nhưng cả trận chỉ tung ra 6 cú dứt điểm. Nottingham Forest đáp trả bằng tới 21 lần bắn phá. Đội khách không cần giữ bóng nhiều vẫn tạo ra mối đe dọa lớn hơn hẳn.

Đó không còn là câu chuyện của một trận đấu đơn lẻ. Aston Villa mới giành 1 điểm và rơi xuống vị trí thứ 19. Sau chuỗi trận đầu mùa không thắng, nhà đương kim vô địch Europa League chỉ xếp trên tân binh Coventry City và đá nhiều hơn một trận.

Hơn 300 triệu euro được đổ vào đội hình, những bản hợp đồng mới xuất hiện dày đặc, nhưng bài toán của Emery chưa có lời giải. Nếu Aston Villa tiếp tục phung phí những cơ hội như tại Villa Park, tham vọng ở lại đấu trường châu lục trong nhiều mùa giải tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều.