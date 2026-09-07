Arsenal vs Chelsea: Trận cầu mãn nhãn, xuất sắc lội ngược dòng

Arsenal duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Premier League, nhưng chiến thắng này không hề dễ dàng. Chelsea thậm chí tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn cả hai vòng đấu trước của Arsenal cộng lại, cho thấy đội bóng của Xabi Alonso đủ sức gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Đội khách khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng. Chỉ sau chưa đầy hai phút, Morgan Rogers đã tận dụng tình huống lộn xộn từ quả đá phạt để tung cú dứt điểm chính xác, đưa đội khách vượt lên. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng nhập cuộc mạnh mẽ của Chelsea khi họ trở thành đội đầu tiên trong mùa giải ghi bàn trong năm phút đầu ở cả ba trận đấu.

Màn so tài tại Emirates diễn ra hấp dẫn đúng kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, Arsenal không hề hoảng loạn. Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Kai Havertz, trong ngày đối đầu đội bóng cũ, đã trở thành nhân vật quan trọng khi tận dụng phản xạ chậm chạp của thủ môn Emiliano Martinez để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Nếu hiệp một cho thấy Chelsea có khả năng gây tổn thương cho Arsenal, hiệp hai lại chứng kiến bản lĩnh của đội chủ nhà. Martin Odegaard xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm để hoàn tất màn ngược dòng. Đó là bàn thắng đặc biệt quan trọng với đội trưởng Arsenal, người đã không ghi bàn quyết định trận đấu kể từ vòng cuối Premier League 2024/25.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng Arsenal chịu đựng sức ép. Chelsea tạo ra không ít cơ hội, đặc biệt ở những thời điểm Arsenal đánh mất quyền kiểm soát bóng. Pedro Neto thậm chí đưa bóng trúng cột, trong khi Estevao Willian có cơ hội gỡ hòa ở cuối trận. Nhưng David Raya đã xuất sắc cứu thua, giữ lại chiến thắng cho đội chủ nhà.

Arsenal chứng tỏ bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Arsenal chưa thực sự đạt đến trạng thái hoàn hảo, đặc biệt khi hàng thủ vẫn để đối phương tạo ra quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng trong một trận derby căng thẳng dù không áp đảo hoàn toàn lại là tín hiệu đáng khích lệ.

Ba chiến thắng liên tiếp là khởi đầu mà Arsenal chỉ có lần thứ hai đạt được trong 22 mùa giải. Quan trọng hơn, họ tiếp tục duy trì sự thống trị trước Chelsea ở derby London với 12 trận bất bại liên tiếp.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.