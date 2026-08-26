Việt Nam – Thái Lan: Chờ thầy trò Kim Sang-sik viết lại lịch sử ASEAN Cup

Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala hôm 22/8 giúp Việt Nam gần như chạm một tay vào chiếc Cup. Điểm tựa lịch sử cho thấy chưa đội tuyển nào từng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn hai bàn tại lượt đi bán kết hoặc lượt đi chung kết giải Đông Nam Á, kể từ khi thể thức mới được áp dụng vào năm 2004.

Muốn lật ngược tình thế, Thái Lan cần thắng cách biệt ba bàn. Nhưng lần gần nhất họ làm được điều này là năm 2015, với tỷ số 3-0 ở vòng loại hai World Cup 2018. Đó là thời điểm Thái Lan cực thịnh, còn Việt Nam chưa tìm được sự ổn định về bản lĩnh cũng như nhân sự. Nhưng cũng kể từ đó, Việt Nam bất bại khi tiếp đón người Thái, với trận hòa 0-0 tại vòng loại hai World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) rồi thắng 2-1 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (5) đối đầu Waris Choolthong (12) trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2026, trên sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan ngày 22/8/2026. Ảnh: Đức Đồng.

Dù vậy, thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ không bỏ cuộc và luôn tin vào một cuộc lật đổ. Đội trưởng Sarach nhấn mạnh anh chưa từng thua khi làm khách trước Việt Nam, và tự nhận không chịu bất kỳ áp lực nào. HLV Hudson thì cho rằng phía chịu áp lực nhiều hơn là Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà. "Chúng tôi không đến Hà Nội để nghỉ mát hay góp mặt cho vui", nhà cầm quân người Anh cho hay.

Hudson và Sarach cũng không bị cuốn vào cuộc tranh luận Thái Lan mang đội hình B dự ASEAN Cup 2026. Họ thừa nhận Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đã là đội tuyển quốc gia thì không phân biệt đội hình A hay B. Bất kỳ tập thể nào cũng đều muốn chiến thắng. Hudson muốn nhóm cầu thủ trẻ thể hiện cá tính và bản lĩnh, đồng thời các chân sút căn chỉnh thước ngắm khi dứt điểm để không phải nuối tiếc như lượt đi.

Niềm tin cũng được tiếp sức từ những tên tuổi như Kiatisuk Senamuang, Chanathip Songkrasin. Nhưng những danh thủ khác, truyền thông và dư luận Thái Lan lại không đặt nhiều kỳ vọng về một cuộc ngược dòng. Cựu tuyển thủ Thái Lan Therdsak Chaiman cho rằng nếu sử dụng đội hình A, Thái Lan sẽ thắng Việt Nam như một lời ngầm định đội hình hiện tại đang gặp khó. Trong khi đó, những chuyên gia trên báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sports thừa nhận Việt Nam xứng đáng đăng quang, nếu nhìn vào khát vọng, quá trình tập huấn và tập trung lực lượng.

Danh hiệu Đông Nam Á thứ tư trong lịch sử, và là thứ ba trong 5 kỳ giải gần nhất đang hiện ra trước mắt người Việt Nam. Kim Sang-sik cũng đứng trước cơ hội trở thành HLV đầu tiên giúp Việt Nam đăng quang hai kỳ giải liên tiếp. Nếu thành công, ông sẽ không còn gì phải chứng minh tại khu vực này, với bốn danh hiệu liên tiếp sau ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Niềm tin từ người hâm mộ dâng cao, một phần được phản ánh qua cơn sốt vé, khi chính các thành viên đội tuyển cũng liên tục được nhờ vả tìm mua. Trên thị trường tự do, một tấm vé giá cao nhất 1,5 triệu đồng đã tăng ba đến bốn lần. Không khí hân hoan đã lan tỏa ở nhiều nơi tại Việt Nam và dường như ai cũng nghĩ chiếc Cup sẽ không thể rời khỏi Hà Nội.

Tuy nhiên, ở họp báo ngày 25/8, HLV Kim Sang-sik bất ngờ đứng dậy cho tay vào túi quần. Ông Kim nói: "Trong tay tôi, túi tôi chưa có gì cả, tôi chưa nắm chắc bất kỳ thứ gì. Thắng 2-0 ở lượt đi chỉ đem lại chút lợi thế".

Chủ quan là tâm lý tối kỵ trước trận đánh quyết định. HLV sinh năm 1976 vẫn nhớ như in ngày ai cũng tin Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc để vào chung kết U23 châu Á 2026 đầu năm nay. Cuối cùng, Việt Nam thua 0-3. Ông Kim cho biết toàn đội vẫn giữ nguyên nhịp độ và bình tĩnh. Không ai muốn phải hối hận ở trận đấu cuối cùng, sau hai tháng tập trung xa nhà. Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng khẳng định "đôi chân của cầu thủ vẫn trên mặt đất" và "trận chung kết đang có tỷ số 0-0".

Màn trình diễn tại sân Mỹ Đình tối nay sẽ phân định đội tuyển nào thật sự bình tĩnh như đã tuyên bố. Cuộc đấu cũng sẽ chứng minh HLV Kim Sang-sik có thật sự biến việc vô địch thành thói quen ở Việt Nam, và xác lập vị thế thống trị mới ở khu vực.