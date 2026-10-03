Hàn Quốc hạ Nhật Bản ba lần liền để giành huy chương vàng ASIAD

Hàn Quốc và Nhật Bản là kỳ phùng địch thủ ở mọi môn thể thao. Riêng tại bóng đá nam, đây là lần thứ ba liên tiếp hai nền bóng đá dẫn đầu châu Á đối đầu ở chung kết, với phần thắng 2-1 đều nghiêng về Hàn Quốc ở kỳ giải 2018 và 2022. Hàn Quốc cũng toàn thắng ở 6 trận chung kết bóng đá nam kể từ lần đầu giành HC vàng năm 1970.

Ở sân chơi Á vận hội, Hàn Quốc đặc biệt coi trọng khi HC vàng đồng nghĩa các cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự. Họ luôn cử đội hình mạnh nhất với ba cầu thủ quá tuổi, cùng tinh thần chiến đấu cực cao. Trong khi đó, Nhật Bản đã dần coi đây là sân chơi để rèn giũa lứa U21, nhằm hướng tới Olympic hai năm sau. Điều ấy phản ánh qua độ tuổi trung bình 20,69 của Nhật Bản và 22,76 của Hàn Quốc.

Tiền vệ Eom Ji-sung (7) của Hàn Quốc ghi bàn trong trận thắng Nhật Bản 1-0 ở chung kết bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Toyota, Nhật Bản ngày 3/10/2026. Ảnh: Yonhap

Nhưng trên sân Toyota, đoàn quân của HLV Go Oiwa không hề lép vế, nhưng sớm ảnh hưởng kế hoạch khi tiền đạo Uche Nwadike gặp chấn thương đầu gối phải rời sân ở phút 24. Hai đội chơi chặt chẽ trong hiệp một với tỷ lệ cầm bóng cân bằng, và không có cú sút trúng đích, dù trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt ghi 12 và 14 bàn thắng trước khi vào chung kết.

Những cơ hội ngon ăn nhất đến từ sai lầm của đối phương. Phút thứ 10, hậu vệ Nhật Bản phá bóng hụt để Eom Ji-sung có bóng trong vòng cấm nhưng sút vọt xà. Đến phút 37, Bae Hyun-seo băng ra lỡ trớn để Yumeki Yokoyama dốc xuống đáy biên, rồi chuyền đến cột xa cho Yuya Fukunaga sút chéo góc chạm chân đối phương đổi hướng đi chệch cột phải.

Bàn thắng đến ở phút 61, khi Mihiro Sato che chắn bóng lỗi ở biên trái. Yang Min-hyeok cướp được tạt vào trong. Thủ thành Rui Araki bắt bài đẩy bóng, nhưng vẫn đến chân Eom Ji-sung. Tiền vệ đang chơi cho Swansea City ở hạng Nhất Anh giả sút ngoặt bóng loại một cầu thủ, trước khi sút căng chân trái vào góc gần ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tiền vệ Eom Ji-sung (7) của Hàn Quốc ăn mừng cùng toàn đội sau khi giành HC vàng chung kết bóng đá nam ASIAD 2026, trên sân Toyota, Nhật Bản ngày 3/10/2026. Ảnh: Yonhap

Nhật Bản buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không dễ vượt qua hàng thủ có những cái tên giàu kinh nghiệm với sức vóc tốt. Cơ hội nguy hiểm nhất đến ở phút 79 nhưng cú sút của Hisatsugu Ishii dội cột phải. Cuối cùng, Nhật Bản một lần nữa thất bại tối thiểu trước Hàn Quốc.

Đây là lần thứ tư Nhật Bản về nhì, sau năm 2002, 2018, 2022. Trong khi đó, Hàn Quốc lập kỷ lục bốn lần liền giành HC vàng.

Trung Quốc giành HC đồng sau khi hòa Uzbekistan 2-2 rồi thắng luân lưu 4-3.

Ở bóng đá nữ, Nhật Bản có trận đấu vất vả trước Triều Tiên. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi chủ nhà thắng luân lưu 5-3.