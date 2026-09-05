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Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

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Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.

Hàng thủ Indonesia sẽ cực kỳ đáng gờm với Idzes và Dijks

Hàng thủ Indonesia sẽ cực kỳ đáng gờm với Idzes và Dijks

Ở vị trí thủ môn, Maarten Paes, Emil Audero là những phương án hàng đầu. HLV John Herdmann tuyệt nhiên không triệu tập Nadeo Argawinata sau những màn thể hiện kém cỏi của anh ở ASEAN Cup 2026. Với Maarten Paes, Emil Audero, đội tuyển Indonesia chắc chắn rất an tâm khi họ sở hữu 2 thủ thành đẳng cấp cao, thi đấu cho các CLB tên tuổi tại châu Âu.

Hàng thủ Indonesia ghi nhận sự trở lại của hàng loạt tên tuổi gồm Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Elkan Baggott. Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama và Donny Tri là 4 cái tên được giữ lại từ ASEAN Cup 2026. Indonesia thay một nửa hàng thủ.

Trung vệ tài năng Rizky Ridho bị loại khỏi danh sách chốt sổ. Động thái mạnh tay này cho thấy John Herdman sẵn sàng trao toàn quyền chỉ huy tuyến dưới cho trung vệ Jay Idzes, người sẽ sát cánh cùng dàn cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu nhằm thiết lập một bức tường phòng ngự vững chắc và hiện đại hơn.

Oratmangoen là một trong số những cầu thủ được giữ lại từ ASEAN Cup 2026

Oratmangoen là một trong số những cầu thủ được giữ lại từ ASEAN Cup 2026

Rizky Ridho đã trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 tệ hại. Anh mắc lỗi trong ít nhất 3 bàn thua của tuyển Indonesia tại vòng bảng, như tình huống “cứu bóng” để Văn Vĩ ghi bàn, pha bóng cản phá thiếu quyết liệt để Ilhan Fandi sút tung lưới và tình huống không thể theo kịp Hai Long trong trận thua Việt Nam 0-3.

Hàng tiền vệ có lẽ là khu vực ít xáo trộn nhất của Garuda. Thom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Marc Klok và Eliano Reijnders là 5 gương mặt được giữ lại từ ASEAN Cup 2026 trong khi Joey Pelupessy được triệu tập bổ sung.

Trên hàng công, Mitchell Baker, Ragnar Oratmangoen và Beckham Putra là 3 nhân tố đã từng thi đấu ở sự kiện vừa qua. Ole Romeny, Miliano Jonathans, Luke Vickery, Marselino Ferdinan và Adrian Wibowo sẽ được bổ sung cho chiến dịch tới. Trong đó, sự xuất hiện của Ole Romeny là rất đáng chờ đợi. Tiền đạo này đã ghi 3 bàn ở vòng loại World Cup 2026, là chân sút số 1 của tuyển Indonesia.

Quyết định công bố danh sách 26 tuyển thủ Indonesia chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 của John Herdman đang tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn bóng đá xứ Vạn đảo. Bên cạnh việc không ngần ngại xáo trộn bộ khung quen thuộc, cựu thuyền trưởng đội tuyển Canada còn cho thấy sự quyết đoán bằng việc gạch tên hàng loạt cựu binh từng là trụ cột lâu năm để trao cơ hội cho các nhân tố mang dòng máu châu Âu.

Sự pha trộn giữa nguồn lực thi đấu quốc tế và những gương mặt xuất sắc từ giải quốc nội hứa hẹn sẽ giúp Indonesia vô địch giải đấu khu vực. Họ sẽ bước vào các trận chiến với Bangladesh, Malaysia và Singapore tại bảng A, trong khi Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan nằm ở bảng B.

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#Indonesia #ASEAN Cup 2026 #cầu thủ nhập tịch #bóng đá #đội tuyển Indonesia #giải đấu khu vực #bảng A

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