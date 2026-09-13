U23 Việt Nam đặt chân tới Nhật Bản, sẵn sàng cho Asiad 2026

Trước khi lên đường sang Nhật Bản, U23 Việt Nam đón chào nhóm 6 cầu thủ của SLNA. Những cầu thủ này vừa thi đấu xong trận gặp Hà Nội FC tại vòng 2 V-League 2026-2027 vào tối qua (12/9), lập tức hội quân với U23 Việt Nam.

Với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy, Cao Văn Bình, Quang Vinh có thêm nhiều sự tự tin cùng U23 Việt Nam chinh phục sân chơi Asiad.

Tại Nagoya (Nhật Bản), sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh di chuyển về khách sạn do Ban tổ chức bố trí. Ngay trong chiều nay (13/9), U23 Việt Nam có buổi tập làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho Asiad (Ảnh: VFF).

Về lực lượng, hai cầu thủ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn) và Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) chỉ có mặt ở Nagoya ngay trước ngày ra quân của U23 Việt Nam tại Asiad. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ có đủ quân số trong ngày 15/9.

Ngoài việc thiếu cầu thủ, U23 Việt Nam cũng vừa có sự thay đổi danh sách vào phút chót. Theo đó, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền đạo Hoàng Quang Dũng vừa được HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập gấp lên đội U23 Việt Nam dự Asiad 2026. Bảo Ngọc thay thế thủ môn Phạm Đình Hải, trong khi Quang Dũng thay Công Phương.

Việc U23 Việt Nam không có đủ quân số khiến HLV Đinh Hồng Vinh cùng Ban huấn luyện gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng đội hình, lối chơi. Tuy nhiên, toàn đội nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết hoàn thành mục tiêu vào tứ kết tại Asiad.

Trước ngày đội lên đường, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh Asiad 2026 là một trong bốn sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cũng cho biết Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Nagoya để đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 và sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam trong suốt hành trình tại Nhật Bản.

Tại Asiad 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.