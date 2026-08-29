Haaland, Cherki giúp Man City thắng đậm ở Ngoại hạng Anh

Một tuần sau khi vào sân và kiến tạo hai bàn giúp Man City thắng ngược Bournemouth, Cherki lần đầu đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền vệ Pháp tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng bằng hai bàn chỉ trong năm phút hiệp hai, trong đó có pha độc diễn đẹp mắt. Cộng với cú đúp của Haaland, màn tỏa sáng ấy giúp đội khách vượt qua quãng đầu trận khó khăn tại Selhurst Park để giành trọn ba điểm.

Rayan Cherki (phải) mừng bàn nâng tỷ số 3-1 cùng Erling Haaland trong trận Man City thắng Crystal Palace 4-1 ở vòng hai Ngoại hạng Anh, trên sân Selhurst Park, London ngày 28/8/2026. Ảnh: Reuters

Crystal Palace nhập cuộc hứng khởi và dứt điểm ba lần chỉ trong năm phút đầu. Ngay phút thứ hai, Adam Wharton chọc khe xuyên tuyến để Eddie Nketiah đối mặt, nhưng cú sút bị Gianluigi Donnarumma cản phá. Daichi Kamada cũng thử vận may, trong khi Tyrick Mitchell sau đó đánh đầu chệch cột từ một đường chuyền khác của Wharton.

Man City mất khoảng 10 phút để ổn định hệ thống pressing, trước khi bắt đầu kiểm soát trận đấu. Khác với thời Pep Guardiola, Maresca bố trí Elliot Anderson làm tiền vệ trụ duy nhất trong sơ đồ 4-1-4-1, Nico O'Reilly dâng cao còn Josko Gvardiol bó vào trung lộ từ vị trí hậu vệ trái.

Phút 17, Antoine Semenyo tạt từ cánh trái. Haaland tìm được khoảng trống giữa hàng thủ Palace rồi bật cao đánh đầu cầu âu qua Dean Henderson, mở tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa trước trong chiến dịch mới.

Man City suýt nhân đôi cách biệt bốn phút sau, nhưng Phil Foden sút vọt xà từ khoảng 10 mét. Palace cũng có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa ở phút 34, khi Mitchell đánh đầu ra ngoài trong tư thế thuận lợi. Đầu hiệp hai, Nketiah tiếp tục phung phí một tình huống có thể đưa chủ nhà trở lại thế cân bằng.

Những cơ hội bị bỏ lỡ nhanh chóng khiến Palace trả giá bởi khoảnh khắc ngẫu hứng của Cherki. Phút 54, cầu thủ 23 tuổi nhận bóng bên trái rồi đột phá vào vòng cấm. Anh liên tục đổi hướng, vượt qua Jaydee Canvot, chống lại sức ép từ Chris Richards rồi che bóng trước Takehiro Tomiyasu. Khi tưởng như bóng đã mắc dưới chân, Cherki bất ngờ vẩy má ngoài chân trái, đưa bóng từ từ qua Henderson vào góc xa.

Pha xử lý đó lý giải tại sao Maresca trao cho Cherki nhiều tự do hơn trong hệ thống vốn đề cao kỷ luật vị trí. Guardian gọi anh là "phù thủy", nhận xét Palace không tìm được lời giải cho khả năng rê dắt, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp của tiền vệ Pháp.

Palace bất ngờ rút ngắn cách biệt ở phút 56. Cú đá phạt của Yeremy Pino vượt hàng rào, dội xà rồi đập lưng Donnarumma, chạm cột trước khi vào lưới. Bàn được tính là phản lưới của thủ thành Italy, người gác đền Man City đầu tiên mắc lỗi kiểu này tại Ngoại hạng Anh kể từ Costel Pantilimon tháng 12/2013.

Nhưng hy vọng của chủ nhà chỉ kéo dài ba phút. Cherki nhận bóng ngoài vòng cấm rồi sút căng, bóng chạm Richards đổi hướng khiến Henderson không thể cứu thua. Cú đúp giúp tiền vệ 23 tuổi có hai bàn và hai kiến tạo chỉ sau hai vòng đầu mùa.

Rayan Cherki (số 10) ghi bàn nâng tỷ số 3-1 trong trận Man City thắng Crystal Palace 4-1 ở vòng hai Ngoại hạng Anh, trên sân Selhurst Park ngày 28/8/2026. Ảnh: Reuters

Sau trận, Cherki thậm chí tự chê màn trình diễn hiệp một của bản thân là "rất tệ". Maresca lại nhìn vào khía cạnh khác. "Màn trình diễn của cậu ấy rất tốt, không phải vì hai bàn, mà vì cách cậu ấy hoạt động khi không có bóng", HLV Man City nói. "Màn trình diễn của cậu ấy rất toàn diện. Cậu ấy yêu bóng đá và chúng tôi biết cậu ấy có phẩm chất thế nào".

Haaland sau đó giành lại sân khấu từ Cherki. Phút 85, Foden chọc khe để tiền đạo Na Uy thoát xuống sút chân trái quyết đoán, ấn định tỷ số 4-1. Đây là lần đầu anh ghi hai bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2025.

Palace tiếp tục là đối thủ ưa thích của Haaland. Tiền đạo 26 tuổi đã ghi 10 bàn qua sáu trận Ngoại hạng Anh gặp đội bóng London và nổ súng trong cả sáu lần đối đầu. Anh cũng có 24 bàn chỉ sau 16 trận diễn ra trong tháng 8. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Andy Cole ghi nhiều hơn vào tháng này, với 25 bàn nhưng cần tới 44 trận.

Foden cũng góp công lớn với hai kiến tạo trong ngày HLV tuyển Anh Thomas Tuchel có mặt trên khán đài. Cuối trận, Maresca cũng tung tân binh 18 tuổi Ayyoub Bouaddi vào sân ra mắt.

Man City giành sáu điểm tuyệt đối sau hai vòng, một khởi đầu thuận lợi cho cuộc chuyển giao lớn hậu Pep Guardiola. Sau hai trận, Cherki đã góp dấu giày vào bốn bàn, còn Haaland cũng bắt đầu "mở tài khoản" bằng một cú đúp.

Trái ngược với đối thủ, Palace toàn thua hai vòng và nối dài chuỗi không thắng tại Ngoại hạng Anh lên chín trận từ mùa trước. Thầy trò Pierre Sage còn đối mặt những ngày cuối kỳ chuyển nhượng bất ổn khi Jean-Philippe Mateta, Ismaila Sarr chấn thương và tương lai của nhiều trụ cột chưa rõ ràng.