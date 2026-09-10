Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Những ngày qua, câu chuyện cầu thủ Nguyễn Trọng Đại chia sẻ trên mạng xã hội về những khoản nợ và mong muốn tìm một công việc sau quãng thời gian bế tắc nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Đa phần đều tiếc nuối cho chàng tiền vệ từng được xem là ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam.

Câu chuyện của Trọng Đại chia sẻ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ảnh chụp màn hình.

Trọng Đại từng có một hành trình mà không nhiều cầu thủ trẻ có được. Anh mang băng đội trưởng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Giải U23 châu Á tổ chức ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 và giành ngôi á quân.

Ở cấp CLB, anh cùng Thể Công Viettel vô địch giải hạng Nhất năm 2018 và sau đó đăng quang V.League 2020. Khi ấy, con đường phía trước dường như vẫn rộng mở với tiền vệ sinh năm 1997.

Nhưng, những lựa chọn ngoài sân cỏ của chàng tiền vệ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Từ một cầu thủ được kỳ vọng, Trọng Đại dần đánh mất vị trí, trải qua nhiều lần thay đổi CLB rồi rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi 29.

Trọng Đại từng được xem là ngôi sao triển vọng của bóng đá Việt Nam nhưng sự nghiệp lại xuống dốc không phanh. Ảnh: Internet.

Câu chuyện như Trọng Đại không mới. Bóng đá Việt Nam không thiếu những cầu thủ trẻ sớm bước ra ánh sáng nhưng rồi chệch hướng bởi những tác động ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, vẫn có những cầu thủ càng thi đấu càng cho thấy giá trị của sự kỷ luật, tính nghiêm túc. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng là trường hợp như vậy.

Trọng Hoàng nổi lên từ khi còn rất trẻ, từng được xem là một trong những tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Gần hai thập kỷ sau, Trọng Hoàng vẫn còn đứng trên sân, vẫn tập luyện và thi đấu với sự nghiêm túc gần như không thay đổi.

Trọng Hoàng ra mắt V.League từ năm 2007 trong màu áo Sông Lam Nghệ An, sau đó, lần lượt chuyển qua các CLB: Bình Dương, Thanh Hoá, Thể Công - Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa giải 2026/2027 là mùa thứ 21, anh góp mặt ở sân chơi cao nhất Việt Nam, một cột mốc đủ nói lên độ bền của sự nghiệp. Trong quãng thời gian ấy, Trọng Hoàng cùng Sông Lam Nghệ An vô địch V.League và Siêu cúp quốc gia năm 2011; cùng Bình Dương vô địch V.League và Siêu cúp năm 2014, năm 2015; cùng Thể Công – Viettel vô địch V.League năm 2020.

Ở cấp độ đội tuyển, anh cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30. Những danh hiệu ấy đủ để khẳng định tài năng của Trọng Hoàng. Nhưng để đi đến hôm nay, anh cũng từng trải qua những thời điểm tưởng như phải dừng lại.

Trọng Hoàng có mùa giải thứ 21 tại V.League.

Năm 2021, Trọng Hoàng phát hiện mình bị thoát vị đĩa đệm. Chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài và từng đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp. Thế rồi Trọng Hoàng chọn điều trị, tập phục hồi để trở lại sân cỏ.

Năm 2024, Trọng Hoàng gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng quê hương. Sau 44 trận khoác áo đội bóng núi Hồng, anh có 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, trong đó đáng nhớ nhất là pha lập công vào lưới PVF-CAND ở trận play-off giúp đội bóng trụ lại V.League mùa giải 2023/2024. Mùa giải 2024/2025, Trọng Hoàng tiếp tục thi đấu ổn định, góp công giúp CLB cán đích ở vị trí thứ 5.

Ở mùa giải 2025/2026, trong một tập thể nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, Trọng Hoàng vẫn là một trong những trụ cột. Bước sang mùa giải này, anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Phan Như Thuật.

Sự bền bỉ ấy của Trọng Hoàng không tự nhiên mà có. Anh duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và giữ lối sống khoa học. Anh cũng khá kín tiếng, tập trung cho bóng đá và gia đình thay vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ.

Sự bền bỉ, kỷ luật đã giúp Trọng Hoàng trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam suốt hàng chục năm qua.

Hiện tại, Trọng Hoàng dự định khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm một mùa giải nữa trước khi nghĩ đến việc chuyển sang công tác huấn luyện. Chia sẻ về học trò của mình, HLV Phan Như Thuật cho biết: "Trọng Hoàng là cầu thủ có tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật và lối sống chuẩn mực. Dù đã ở tuổi 37, Trọng Hoàng vẫn duy trì sự nghiêm túc trong tập luyện, có ý thức giữ gìn thể trạng và là tấm gương để các cầu thủ trẻ học hỏi. Sự có mặt của Trọng Hoàng không chỉ giúp đội bóng có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh mà còn tạo môi trường để các cầu thủ trẻ học hỏi, trưởng thành".

Ở tuổi 37, Trọng Hoàng vẫn đang dành trọn cho đam mê bóng đá. Anh là minh chứng cho việc tài năng có thể giúp một người nổi lên rất sớm, nhưng để đi cùng bóng đá thật lâu cần xây dựng cách sống lành mạnh, sự chuyên nghiệp và khả năng giữ cho mình tình yêu với môn "thể thao vua".