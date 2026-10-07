Ronaldo đăng tâm thư dài 10 trang, chỉ trích HLV Bồ Đào Nha thất hứa

"Đây là sự thật về những gì đã xảy ra với Jorge Jesus (HLV tuyển Bồ Đào Nha). Như đã hứa, tôi quyết định kể lại, bằng chính lời của mình và một cách trực tiếp, những tình tiết xoay quanh đợt tập trung gần nhất của đội tuyển quốc gia", Ronaldo mở đầu tâm thư được anh đăng trên trang cá nhân vào rạng sáng 6/10.

Ronaldo ngồi dự bị và không được sử dụng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Na Uy (Ảnh: The Sun).

Sự việc bắt nguồn từ việc cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi rất tức giận vì HLV Jorge Jesus không tung anh vào sân như đã hứa trong trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League hôm 28/9.

Ronaldo được khuyên không nên giải nghệ sớm

Ngay sau khi Ronaldo rời đội tuyển, xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xoay quanh tương lai của anh ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong tâm thư dài 1.996 từ, CR7 cho biết anh thực sự từng có ý định chia tay đội tuyển sau World Cup 2026, nhưng đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã khuyên anh tiếp tục khoác áo đội tuyển.

Không những vậy, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng hỏi Ronaldo về việc lựa chọn HLV Jorge Jesus làm HLV trưởng khi hai người cùng trên chuyến bay từ Mỹ trở về nước. Ronaldo cho biết anh hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này.

"Tôi đã nói với Chủ tịch Liên đoàn rằng, theo ý kiến của tôi, đó sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Đó là lý do tại sao, vào ngày HLV trưởng hiện tại được giới thiệu, tôi thực sự hài lòng với sự lựa chọn đó.

Đó là lựa chọn đúng đắn, như kết quả đã chứng minh. Vài ngày sau, tôi nhận được liên lạc đầu tiên từ HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia. Ông ấy nói rằng muốn gặp tôi trực tiếp", Ronaldo viết trong tâm thư.

Ronaldo cáo buộc HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa

Trong tâm thư, Ronaldo cho biết ở cuộc gặp đầu tiên, HLV trưởng Jorge Jesus khẳng định anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển. Hai bên thống nhất Ronaldo sẽ đá chính ở trận gặp Wales và vào sân khoảng 30 phút cuối trong trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rạn nứt ở trận đấu với Na Uy.

"Vào giờ ăn trưa trong ngày diễn ra trận đấu với Na Uy, một trợ lý của HLV đến bàn ăn của cả đội và thông báo với tôi rằng HLV Jorge Jesus muốn nói chuyện.

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi HLV hỏi tôi có đủ sức khỏe để thi đấu 30 phút hay không. Tôi đang tập trung hoàn toàn vào việc hồi phục thể lực, hòa nhập với các đồng đội như thường lệ và nghĩ rằng mình sẽ không thi đấu ngày hôm đó. Không có vấn đề gì cả.

Yêu cầu này nằm ngoài kế hoạch hồi phục thể lực và tập luyện của tôi, bởi tôi chỉ dự định thi đấu vào ngày 4/10 tại Dragao. Tuy nhiên, tất nhiên tôi đã đồng ý.

Ông ấy nói rằng tôi nên chuẩn bị sẵn sàng vì tôi sẽ thi đấu 30 phút. Phần còn lại thì mọi người đều biết. Tôi khởi động từ giờ nghỉ giữa hiệp, nhìn thời gian trôi qua nhưng không được gọi vào sân. HLV đã thất hứa với tôi", Ronaldo tiết lộ.

Siêu sao 41 tuổi cho biết sau trận đấu, hai bên đã nói chuyện và thống nhất HLV sẽ công khai giải thích trong cuộc họp báo, xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu, đồng thời thừa nhận việc để anh khởi động rồi không sử dụng là một sai lầm. Ronaldo cho biết HLV thậm chí còn ôm anh và hứa sẽ nói đúng những điều hai bên vừa thống nhất.

Ronaldo tiết lộ anh từng ủng hộ đề xuất chọn HLV Jorge Jesus làm HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: AFP).

Tuy nhiên, theo Ronaldo, buổi họp báo sau đó lại diễn ra hoàn toàn khác. Những lời lẽ HLV Jorge Jesus sử dụng khiến anh cảm thấy bị đối xử không công bằng và trái ngược với nội dung cuộc nói chuyện riêng giữa hai người. Đáng chú ý, Ronaldo khẳng định không có lời xin lỗi nào được đưa ra, đồng thời gọi đây là lần thứ hai HLV thất hứa với mình.

"Buổi họp báo hôm đó diễn ra như mọi người đã biết: thái độ của ông ta không liên quan gì đến cuộc gặp của chúng tôi. Tôi nghe thấy những lời lẽ và sự hung hăng mà tôi cho rằng mình không đáng phải chịu đựng, một thái độ 'Tôi muốn, tôi có thể và tôi ra lệnh' mà ông ta chưa từng thể hiện với tôi, dù chỉ là thoáng qua, trong cuộc nói chuyện riêng ngày hôm trước", Ronaldo tiết lộ trong tâm thư.

Ronaldo quyết định rời trại tập trung, dù thừa nhận đó là hành động sai và gửi lời xin lỗi tới các đồng đội cũng như người hâm mộ. Anh nhấn mạnh mình chưa bao giờ can thiệp vào các quyết định chuyên môn của HLV trong gần 25 năm khoác áo đội tuyển. Nhưng khi những cam kết bị phá vỡ, Ronaldo cảm thấy vị trí của mình không còn phù hợp.

Cuối cùng, CR7 khép lại tuyên bố bằng thông điệp rất rõ ràng: "Nếu tôi khỏe mạnh, đang thi đấu cho CLB và hy vọng tiếp tục ghi bàn, sau khi hoàn thành án treo giò mà tôi phải nhận, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn sẵn sàng, để thi đấu và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia".