Loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027 khép lại với cuộc đua giành vé tứ kết đầy kịch tính tại bảng A4. Trong đó, Na Uy trở thành đội tuyển cuối cùng ghi tên vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, sau màn ngược dòng trước Đan Mạch ngay trên sân khách.

Bước vào trận đấu tại Copenhagen, Đan Mạch nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai bảng A4. Đội chủ nhà sớm cụ thể hóa ưu thế bằng 2 bàn thắng liên tiếp của Rasmus Hojlund ở phút 11 và Pierre-Emile Hojbjerg ở phút 14.

Tuy nhiên, Na Uy không bỏ cuộc. Trước khi hiệp 1 khép lại, Erling Haaland tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Sang hiệp 2, Na Uy đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 83, đội trưởng Martin Odegaard dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Kịch tính được đẩy lên cao trong thời gian bù giờ, khi Na Uy được hưởng quả phạt đền sau tình huống Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Haaland thực hiện thành công ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-2.

Erling Haaland dứt điểm trên chấm phạt đền. (Ảnh: UEFA)

Kết quả này giúp Na Uy kết thúc vòng bảng với 9 điểm, xếp thứ hai bảng A4 và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Đan Mạch dù có cùng số điểm nhưng phải dừng bước do kém thành tích đối đầu.

Ở trận đấu còn lại của bảng A4, Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales 3-2 trên sân khách để khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Bruno Fernandes mở tỷ số cho đội khách, nhưng David Brooks và Sorba Thomas lần lượt lập công giúp Xứ Wales vượt lên. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Pedro Neto ghi bàn gỡ hòa 2-2. Đến phút 70, cầu thủ vào sân thay người Carlos Forbs ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha.

Dù Pedro Neto bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối, đội khách vẫn bảo toàn tỷ số 3-2. Với 15 điểm sau 6 trận, Bồ Đào Nha đứng đầu bảng A4, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch Nations League.

Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để tiến vào tứ kết. (Ảnh: UEFA)

Tám đội tuyển giành quyền vào tứ kết

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), vòng tứ kết quy tụ hai đội đứng đầu mỗi bảng tại League A.

Bảng đấu Nhất bảng Nhì bảng A1 Pháp (13 điểm) Bỉ (12 điểm) A2 Đức (11 điểm) Hà Lan (11 điểm) A3 Anh (15 điểm) Tây Ban Nha (15 điểm) A4 Bồ Đào Nha (15 điểm) Na Uy (9 điểm)

Trong số 8 đội giành quyền đi tiếp, Bồ Đào Nha và Anh cùng có 15 điểm, dẫn đầu về số điểm tại vòng bảng. Pháp đứng đầu bảng A1 với 13 điểm, trong khi Đức vượt qua cuộc cạnh tranh đặc biệt quyết liệt tại bảng A2.

Đáng chú ý, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng kết thúc vòng bảng với 11 điểm. Tuy nhiên, nhờ thành tích đối đầu giữa 3 đội, Đức và Hà Lan giành hai vị trí dẫn đầu, còn Hy Lạp phải dừng bước.

Tại bảng A3, đội tuyển Anh vượt qua Tây Ban Nha để chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 3-2 trên sân khách, đồng thời chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ. Hai đội cùng có 15 điểm, nhưng Anh xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Italia trở thành một trong những đội tuyển đáng chú ý không thể góp mặt tại tứ kết. Thất bại 1-4 trước Bỉ ở lượt cuối khiến đội bóng áo thiên thanh chỉ đứng thứ ba bảng A1 với 10 điểm, sau Pháp và Bỉ.

Theo thể thức thi đấu, 4 đội đứng đầu các bảng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống khi bốc thăm tứ kết. Các đội nhì bảng sẽ là đối thủ của nhóm này, với điều kiện 2 đội từng nằm cùng bảng không gặp lại nhau ở vòng tứ kết.

Lễ bốc thăm vòng tứ kết UEFA Nations League 2026/2027 dự kiến diễn ra ngày 20/11 tại trụ sở UEFA. Các trận tứ kết sẽ được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về vào tháng 3/2027, trước khi xác định 4 đội góp mặt tại vòng chung kết diễn ra vào tháng 6/2027.