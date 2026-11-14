HLV Pochettino khóc trong họp báo sau khi gia nhập Man Utd

Trong cuộc họp báo tại Fayetteville, bang Georgia, ngày 13/11, Pochettino nhiều lần xúc động, phải dừng lại lau nước mắt khi nói lời chia tay Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF). Đây là lần đầu HLV người Argentina lên tiếng kể từ khi được xác nhận thay Michael Carrick dẫn dắt Man Utd.

"Tôi chưa chuẩn bị bài phát biểu nào, và tôi đang nói bằng cả trái tim", HLV 54 tuổi nói trước khi không kìm được nước mắt. "Đây là lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp, bởi hai năm qua tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và xây dựng một dự án mà tất cả cùng tin tưởng".

HLV Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ lau mắt trong cuộc họp báo tại Fayetteville, bang Georgia, ngày 13/11/2026. Ảnh: AP

Cuộc họp báo diễn ra chỉ ít giờ sau khi Man Utd thông báo bổ nhiệm Pochettino. Ông dự kiến đưa bốn cộng sự thân tín từ đội tuyển Mỹ sang Man Utd, gồm trợ lý Jesus Perez, Miguel D’Agostino, HLV thủ môn Toni Jimenez và chuyên gia khoa học thể thao Sebastiano Pochettino, con trai ông.

"Quyết định chuyển sang Man Utd buồn, nhưng chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và phải tìm bước tiếp theo để biến giấc mơ thành hiện thực", Pochettino nói.

Ông cũng nhắc đến sự gắn bó với đất nước và con người Mỹ, đồng thời cảm ơn những người đã đồng hành trong hai năm qua. Pochettino cho rằng điều quan trọng là những tác động về con người, chuyên môn và tiêu chuẩn làm việc mà ông cùng cộng sự đã góp phần xây dựng. "Tôi hy vọng điều tương tự sẽ diễn ra ở Man Utd", ông nói tiếp.

Trước đó, Chủ tịch USSF Cindy Parlow Cone mở đầu cuộc họp báo bằng lời cảm ơn Pochettino và đội ngũ trợ lý. Bà đánh giá những gì họ làm được với đội tuyển nam và các chương trình bóng đá trẻ Mỹ trong hai năm qua là rất đáng ghi nhận, đồng thời thừa nhận sẽ nhớ HLV người Argentina.

Giám đốc điều hành kiêm Tổng thư ký USSF JT Batson cũng cảm ơn Pochettino và các cộng sự. Ông xác nhận khoản đền bù hơn 10 triệu USD Man Utd trả để giải phóng hợp đồng của ban huấn luyện sẽ được tái đầu tư vào các mục tiêu phát triển bóng đá của liên đoàn.

Pochettino thừa nhận đây là quyết định khó khăn, nhưng cơ hội dẫn dắt Man Utd khiến ông không thể từ chối. "Không có quá nhiều cơ hội xuất hiện trong sự nghiệp để dẫn dắt một đội bóng như Man Utd. Khi cơ hội ấy đến, thật khó để từ chối", ông giải thích.

Tỷ lệ thắng của HLV Pochettino qua các đội bóng. Đồ họa: Xuân Bình (AI hỗ trợ)

HLV người Argentina cũng làm rõ việc ông từng ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với USSF sau World Cup 2026. Khi hai bên gia hạn, ông thực sự cam kết với dự án của đội tuyển Mỹ, chứ không có ý định sớm ra đi. Ông cho biết thời điểm ấy, cả hai phía đều không nghĩ rằng tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng. Bản hợp đồng mới cũng giúp USSF có sự bảo đảm trong trường hợp kết quả không như mong đợi, tránh phải chịu quá nhiều tổn thất nếu hai bên chia tay.

Pochettino nói các cuộc tiếp xúc về khả năng dẫn dắt Man Utd chỉ bắt đầu xuất hiện chiều 8/11, sau trận hòa Aston Villa 4-4. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trong những ngày tiếp theo. Khi các điều khoản giữa Man Utd và USSF tiến triển tích cực hôm 12/11, ông mới tổ chức cuộc gặp để thông báo quyết định với cầu thủ và ban huấn luyện.

Dù đã được xác nhận là HLV Man Utd, Pochettino chưa muốn nói nhiều về công việc tại Old Trafford. Ông vẫn thuộc về đội tuyển Mỹ, bởi toàn đội còn hai trận đấu với Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League, ngày 14/11 và 17/11. Ông chỉ bắt đầu làm việc tại Man Utd từ ngày 18/11. Trận đầu tiên của ông là chuyến làm khách trên sân Liverpool ngày 22/11.

Pochettino giải thích việc muốn ở lại hoàn thành hai trận với Haiti xuất phát từ sự tôn trọng dành cho cầu thủ, ban huấn luyện và những người đã cùng ông xây dựng đội tuyển. Ông cho rằng trước khi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp, tất cả đều là con người, với những mối liên kết tình cảm cần được trân trọng.

Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt Mỹ vào tháng 9/2024, với nhiệm vụ chuẩn bị cho World Cup 2026 trên sân nhà. Ông giúp đội vào vòng 1/8 giải đấu mùa hè vừa qua, trước khi được USSF trao hợp đồng mới đến hết World Cup 2030. Trước khi đối đầu Haiti, HLV người Argentina thắng 22 trong 35 trận cùng đội tuyển Mỹ.