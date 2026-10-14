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Asian Cup 2027 có biến động, tuyển Việt Nam chờ quyết định từ AFC

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Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đưa ra quyết định vào tháng 11 liên quan tới giải Asian Cup 2027 trong bối cảnh tình hình bất ổn ở nước chủ nhà Saudi Arabia.

Asian Cup 2027 sẽ diễn ra ở Saudi Arabia từ ngày 7/1/2027 đến ngày 5/2/2027. Tuy nhiên, giải đấu này đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì nỗi lo an ninh. Theo đó, trong hai ngày 10 và 11/10, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Hãng tin Reuters đưa tin các vụ tấn công khiến tổng cộng 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại. Theo dữ liệu từ Công ty phân tích hàng không Cirium, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh dự kiến bị hủy trong ngày 12/10.

Đáng chú ý, Riyadh là thành phố tổ chức phần lớn các trận đấu ở Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2/3 trận ở nơi đây.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng (Ảnh: VFF).
Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng (Ảnh: VFF).

Trước tình hình đó, nhiều người lo ngại về khả năng Asian Cup 2027 không thể diễn ra theo dự kiến. Theo tiết lộ của nhà báo John Duerden, AFC sẽ làm rõ vấn đề này vào giữa tháng 11.

Trong khi đó, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John mới đây xác nhận cơ quan bóng đá châu Á vẫn tiếp tục đánh giá các vấn đề liên quan đến an ninh tại Saudi Arabia. Tính đến thời điểm hiện tại, AFC chưa đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào về việc hoãn giải hoặc thay đổi quốc gia đăng cai Asian Cup 2027.

Trong trường hợp điều kiện an ninh ở Saudi Arabia chưa được cải thiện, AFC có thể lùi lại lịch thi đấu hoặc chuyển sang tổ chức ở một quốc gia khác.

Liên đoàn bóng đá Australia khẳng định họ đang theo dõi sát sao tình hình ở Saudi Arabia. Cơ quan này nhấn mạnh: “Sự an toàn và sức khỏe của các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Diễn biến này có thể ảnh hưởng tới sự chuẩn bị cho Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam. Trước mắt, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong tháng 11. Sau đó, toàn đội dự kiến sang Qatar tập huấn và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào đầu tháng 1/2027.

dantri.com.vn
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