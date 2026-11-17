Tại Casper Cup 2026, sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) hôm 11/11, tuyển Việt Nam đã có 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện xếp sau Kyrgyzstan do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

BXH Casper Cup 2026 sau hai lượt trận. Ảnh: Gobal Sport.

Đội bóng Trung Á dù cùng có 3 điểm sau khi đánh bại Đài Loan hôm 14/11 nhưng xếp đầu bảng nhờ hiệu số +3 (thắng Đài Loan với tỷ số 3-0).

Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội vào tối nay sẽ quyết định chức vô địch. Nếu để thua, tuyển Việt Nam kết thúc giải với 3 điểm, còn Kyrgyzstan có 6 điểm. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, cả Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 4 điểm sau hai lượt trận. Khi đó, đội bóng đến từ Trung Á vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Các kịch bản này cho thấy, để vô địch, tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Kyrgyzstan.

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Kyzgryzstan mới có thể vô địch Casper Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, nhiệm vụ này không đơn giản khi đội chủ nhà sẽ thiếu một số gương mặt sau trận đấu với Đài Loan.

Nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã trở về CLB để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Buriram United (Thái Lan) tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27.

Ở chiều ngược lại, Kyrgyzstan cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận quyết định. HLV Urmat Abdukaimov tiết lộ đã theo dõi các trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam, đồng thời trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov, người đang khoác áo Thanh Hóa ở V.League để tìm hiểu thêm về bóng đá và các cầu thủ chủ nhà. Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc, đánh giá tiền đạo sinh năm 2004 là một trong những cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại.

Đáng nói, đây cũng là trận cuối cùng trong thời gian hợp đồng (đến tháng 2/2027) của ông Kim với đội tuyển Việt Nam. Triển vọng gia hạn hợp đồng vẫn bỏ ngỏ, nhưng HLV Hàn Quốc vẫn kín đáo và bình tĩnh như thường lệ. Ông vẫn còn 4 tháng ở Việt Nam và nhiệm vụ trước mắt là cùng các cầu thủ cống hiến màn trình diễn hay cho khán giả trong cuộc đấu tối nay trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình.