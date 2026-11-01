Tottenham thắng trận thứ ba liên tiếp

Tottenham đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt dưới thời Roberto De Zerbi, khi đánh bại Crystal Palace 2-0 trên sân nhà Tottenham Hotspur tối 31/10. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Spurs tại Ngoại hạng Anh, sau khi lần lượt hạ Coventry City và Chelsea.

Bước ngoặt đến ngay phút 13, khi Jean-Philippe Mateta nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Micky van de Ven. Tiền đạo Crystal Palace ban đầu chỉ bị phạt thẻ vàng, nhưng VAR đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình bên đường biên, trọng tài rút thẻ vàng và thay bằng thẻ đỏ.

Tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace phạm lỗi với hậu vệ Micky van de Ven của Tottenham trước khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu tại sân Tottenham Hotspur, London, Anh, ngày 31/10/2026. Ảnh: Reuters

Mateta lao người vào tranh chấp nhưng đặt gầm giày lên mắt cá chân Van de Ven. Đây là lần đầu tiền đạo người Pháp bị truất quyền thi đấu trong 166 trận tại Ngoại hạng Anh. Chiếc thẻ đỏ cũng khiến Crystal Palace mất đi trung phong chủ lực trong thời gian còn lại.

Tottenham nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người. Phút 25, Mohammed Kudus đá phạt góc chính xác để Archie Gray thoải mái đánh đầu ở cột xa, đưa bóng vào lưới Dean Henderson. Hậu vệ 20 tuổi không bị ai theo kèm trong tình huống này, qua đó ghi bàn thứ ba trong sự nghiệp.

Kudus cũng có pha kiến tạo thứ ba trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Sau giai đoạn đầu mùa chưa đạt phong độ tốt nhất, tiền vệ Ghana đang dần tìm lại sự sắc bén trong những tình huống xử lý bóng và tạo đột biến.

Tottenham duy trì thế trận áp đảo sau bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 73% trong hiệp một, thực hiện tám cú dứt điểm và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,74. Trong khi đó, Palace chỉ có một lần dứt điểm, đạt xG 0,04 và không có pha chạm bóng nào trong cấm địa đối phương.

Crystal Palace trở thành đội thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này kết thúc hiệp một mà không có lần chạm bóng nào trong cấm địa đối thủ, sau Coventry City trong trận gặp Arsenal. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023, đội bóng này rơi vào tình cảnh tương tự.

Tottenham tiếp tục dồn ép trong hiệp hai, trước khi Jan Paul van Hecke ấn định thắng lợi ở phút 73. Từ một quả tạt sâu vào cấm địa, Jaydee Canvot đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Van Hecke phản ứng nhanh hơn các hậu vệ Palace, lao vào đá bồi qua vạch vôi, ấn định tỷ số 2-0.

Trung vệ Jan Paul van Hecke của Tottenham ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận gặp Crystal Palace tại sân Tottenham Hotspur, London, Anh, ngày 31/10/2026. Ảnh: Reuters

Thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội. Tottenham tung ra 34 cú dứt điểm, đạt xG 3,26, trong khi Palace chỉ có hai lần dứt điểm và xG 0,14. Đặc biệt, Van Hecke và Van de Ven đều có số đường chuyền đưa bóng vào một phần ba cuối sân đối phương nhiều hơn tổng số đường chuyền tương tự của toàn đội Crystal Palace.

Chiến thắng này còn giúp Tottenham bất bại trong 24 trận Ngoại hạng Anh gần nhất mà đối thủ có cầu thủ bị truất quyền thi đấu, với 18 chiến thắng và sáu trận hòa. Chuỗi trận này bắt đầu sau thất bại 1-5 trước Newcastle ở vòng cuối mùa giải 2015-2016.

Quan trọng hơn, đoàn quân De Zerbi đang dần lấy lại vị thế sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Trước khi thắng Coventry, Chelsea và Palace, Tottenham chỉ thắng ba trong 26 trận Ngoại hạng Anh trước đó, hòa 10 và thua 13. Ba chiến thắng liên tiếp hiện tại cho thấy sự thay đổi đáng kể về kết quả lẫn tâm lý của đội bóng.

Một thống kê khác cũng phản ánh sự cải thiện trên sân nhà. Tottenham lần đầu thắng hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại sân Tottenham Hotspur kể từ tháng 11/2024. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với đội bóng từng chỉ thắng sáu trong 37 trận sân nhà gần nhất ở giải đấu trước cuộc tiếp đón Palace.

Bình luận viên Carlos Reynoso của TUDN USA cho rằng hai chiến thắng trước Coventry và Chelsea có vai trò quan trọng trong màn trình diễn mới nhất của Tottenham. Ông nhận xét Tottenham hiện rất khác so với tập thể hồi đầu mùa.

Sự thay đổi ấy cũng thể hiện qua màn trình diễn của nhiều cá nhân. Kudus đóng góp kiến tạo, Gray ghi bàn mở tỷ số, còn Van Hecke vừa lập công vừa tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng. Mathys Tel cũng chơi năng nổ bên hành lang trái, trong khi Tonali ngày càng có ảnh hưởng sau giai đoạn đầu gặp khó khăn ở Tottenham.

HLV De Zerbi có lý do để hài lòng khi đội bóng không chỉ giành trọn ba điểm mà còn giữ sạch lưới. Tottenham vươn lên thứ tám, tiếp tục cải thiện vị trí sau chuỗi kết quả thất vọng trước đó. Họ sẽ hành quân đến sân Leeds United ở vòng tiếp theo với sự tự tin lớn hơn.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng tại Ngoại hạng Anh. Đây là thất bại thứ sáu của họ sau chín vòng dưới thời HLV Pierre Sage. Đội bóng thành London mới có bảy điểm và rơi xuống nhóm ba đội cuối bảng.