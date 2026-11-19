Theo nguồn tin của VnExpress tối 18/11, Đình Bắc bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm, đồng thời phù dây chằng chéo trước và chéo sau. Với thời gian điều trị dự kiến ít nhất sáu tuần, tiền đạo 22 tuổi sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của năm 2026.

Thông tin đến ngay sau khi HLV Mano Polking bày tỏ lo ngại về thể trạng học trò, trong họp báo trước trận đấu Johor Darul Tazim ở Cup CLB Đông Nam Á. "Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy. Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi", nhà cầm quân của CAHN nói trưa 18/11.

Nguyễn Đình Bắc (7) thi đấu trong trận giao hữu thua Kyrgyzstan 1-2 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 17/11/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Đình Bắc vừa trở về từ đội tuyển Việt Nam, nơi anh chơi trọn trận giao hữu thua Kyrgyzstan 1-2 trên sân Thiên Trường. Đó là trận đấu thứ 48 của anh trong năm 2026, tính trên cả ba cấp độ ĐTQG, U23 và CLB. Trong khi đó, CAHN chuẩn bị bước vào chuỗi 10 trận trong 40 ngày, theo HLV Polking.

Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận phải cân bằng giữa việc bảo vệ cầu thủ và yêu cầu chuyên môn của CLB. Trước đó, sau vòng 7 V-League ngày 7/11, ông từng cảm ơn HLV Kim Sang-sik vì cho nhiều cầu thủ CAHN nghỉ đợt tập trung tháng 11, đồng thời bày tỏ mong muốn Đình Bắc cũng có thêm thời gian hồi phục. Tuy nhiên, ông hiểu vai trò của tiền đạo người xứ Nghệ ở đội tuyển.

Trong trận gặp Kyrgyzstan, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút 19. Sau trận, HLV Kim cho biết đã dự định rút tiền đạo này vì hiểu anh đã phải thi đấu trên nhiều mặt trận và thể lực có phần giảm sút. Nhưng khi đội nhà nhận hai bàn thua cuối trận, ông quyết định giữ Đình Bắc đến hết giờ hòng tìm bàn gỡ.

Bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan là pha lập công thứ hai của Đình Bắc trong hai trận giao hữu tháng 11. Trước đó, anh cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Đài Loan.

"Cố lên tôi ơi", Đình Bắc viết trên trang cá nhân để tự động viên sau khi biết tình trạng chấn thương hôm nay.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cập nhật tình trạng chấn thương của mình trên trang cá nhân tối 19/11.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc lịch thi đấu năm 2026, nhưng CAHN còn tranh tài tại V-League, Cup Quốc gia, AFC Champions League Elite và Cup CLB Đông Nam Á. Chấn thương khiến Đình Bắc bỏ lỡ cuộc tiếp đón Johor Darul Tazim trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 19/11, đồng thời buộc HLV Polking tìm phương án thay thế cho giai đoạn tiếp theo.

CAHN khởi đầu Cup CLB Đông Nam Á bằng chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors ngày 8/10. Sau Johor, đội còn đối diện những thử thách tại sân chơi châu Á, trong đó có Vissel Kobe ở AFC Champions League Elite. Việc thiếu Đình Bắc làm giảm lựa chọn xoay tua của ban huấn luyện giữa lúc một số cầu thủ khác cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.