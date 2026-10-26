Thảm họa Man Utd

Michael Carrick đã đặt cược vào những quyết định gây tranh cãi, nhưng màn trình diễn thảm họa trước Bournemouth cho thấy ông có thể đang tự đẩy mình đến gần cánh cửa rời Old Trafford. Việc cất Bruno Fernandes và Lisandro Martinez lên ghế dự bị, trong bối cảnh những cầu thủ này lên tiếng chỉ trích ban huấn luyện, không giúp Man Utd thi đấu tốt hơn. Ngược lại, đội chủ nhà trở nên rời rạc, thiếu sức sống và gần như không có phương án đối phó trước đối thủ.

MU tấn công bế tắc.

Carrick trao vai trò tổ chức lối chơi cho Youri Tielemans, đồng thời đặt niềm tin vào Ayden Heaven ở hàng thủ. Nhưng những lựa chọn ấy nhanh chóng bộc lộ hạn chế. Tielemans gặp khó trong việc kiểm soát tuyến giữa, còn hàng phòng ngự liên tục để lộ khoảng trống.

Ngay từ đầu trận, Rayan đã có cơ hội nguy hiểm trước khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 38. Đến phút 42, Yoro trượt chân, tạo điều kiện để Tavernier nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Heaven tiếp tục có pha xử lý lóng ngóng trong vòng cấm, còn bàn thua thứ ba ở phút 71 phơi bày sự phối hợp thiếu ăn ý giữa Maguire, Lisandro Martinez và thủ môn Lammens.

MU chìm trong khủng hoảng với chuỗi 8 trận không thắng.

Điều đáng lo ngại nhất không nằm ở tỷ số, mà là cách Man Utd sụp đổ. Đội bóng không thể kiểm soát bóng, phòng ngự lỏng lẻo và tấn công bế tắc. Ngay cả những pha phản công, thứ từng là vũ khí giúp Man Utd tạo nên khác biệt trong nhiều năm, cũng trở nên vô hại.

Các cầu thủ thiếu kết nối, những đường chuyền thường xuyên bị cắt đứt, còn hàng thủ dễ dàng bị xuyên phá chỉ bằng những tình huống phối hợp cơ bản. Đến phút 85, Man Utd bị mô tả là đang chơi thứ bóng đá vô vọng, trong một tập thể không có sự đoàn kết.

Gary Neville không giấu nổi sự thất vọng trước những gì diễn ra trên sân Old Trafford. Cựu hậu vệ người Anh gọi đây là “một cơn ác mộng thực sự của Carrick” và cho rằng tỷ số thậm chí có thể là 0-5. Ông cũng cảnh báo: “Sẽ ngày càng khó khăn hơn rất nhiều để Carrick tiếp tục làm HLV Man Utd. Đó là vấn đề mà CLB đang phải đối mặt. Thật kinh khủng khi phải nói điều đó”. Neville từng cho rằng Man Utd nên tìm kiếm một HLV giỏi nhất có thể thay vì bổ nhiệm Carrick, và diễn biến hiện tại đang khiến những hoài nghi ấy càng có cơ sở.

MU có màn trình diễn vô hại trong suốt 90 phút.

Carrick có thể muốn gửi thông điệp về kỷ luật và quyền lực bằng cách loại những cầu thủ bất đồng khỏi đội hình xuất phát. Nhưng một HLV chỉ có thể bảo vệ quyết định của mình bằng kết quả và chất lượng thi đấu.

Triều đại của Carrick có thể đang tiến gần hồi kết.

Trước Bournemouth, ông không đạt được điều nào trong hai điều đó. Khi Man Utd không có nổi một điểm sáng rõ ràng, từ khả năng cầm bóng, tổ chức phòng ngự đến phản công, triều đại của Carrick có thể đang tiến gần hồi kết. Canh bạc của ông không chỉ thất bại, mà còn khiến đội bóng lún sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn.