Kane bị loại, Messi có tên trong Đội hình hay nhất năm

FIFPRO công bố Đội hình hay nhất năm 2026 (World 11) tối 9/11, dựa trên kết quả bình chọn của 19.806 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 73 quốc gia. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Harry Kane, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2026, trong khi Lionel Messi có tên ở hàng công cùng Erling Haaland.

Đội hình hay nhất năm 2026 của FIFPRO. Ảnh: FIFPRO

Kane vừa vượt qua Kylian Mbappe để đoạt Quả Bóng Vàng hồi tháng 10. Tuy nhiên, anh bị Haaland qua mặt trong đội hình của FIFPRO, với tỷ lệ bình chọn 27,6% so với 28,4%. Mbappe, người về nhì trong cuộc đua Quả Bóng Vàng, có tỷ lệ bình chọn cao nhất ở FIFPRO, với 46,0%, sau đó là Lamine Yamal 37,4% và Messi 29,5%.

Messi trở lại World 11 lần đầu tiên kể từ năm 2023. Tiền đạo 39 tuổi nâng kỷ lục cá nhân lên 18 lần được lựa chọn, sau lần đầu xuất hiện năm 2007. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong đội hình năm nay khi chỉ có 13,2% phiếu bầu từ các cầu thủ chuyên nghiệp, đứng thứ tám trong các tiền đạo.

Xét lịch sử, Ronaldo đứng thứ hai với 15 lần liên tiếp được chọn từ năm 2007 đến 2021. Sergio Ramos xếp thứ ba với 11 lần, tiếp theo là Andres Iniesta (9) và Dani Alves (8).

Top 10 tiền đạo theo phiếu bầu của FIFPRO. Chỉ 4 cầu thủ đứng đầu vào Đội hình tiêu biểu.

Đội hình năm nay gồm thủ môn David Raya; các hậu vệ Achraf Hakimi, Pau Cubarsi và Nuno Mendes; tiền vệ Jude Bellingham, Rodri và Vitinha; tiền đạo Erling Haaland, Kylian Mbappe, Messi và Lamine Yamal.

Tây Ban Nha có nhiều đại diện nhất với bốn cầu thủ gồm Raya, Cubarsi, Rodri và Yamal. Thành tích vô địch World Cup 2026 góp phần giúp các cầu thủ này nhận được sự ủng hộ lớn từ đồng nghiệp. Raya còn có một mùa giải thành công tại Anh khi cùng Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Rodri cũng được lựa chọn sau khi giành Quả Bóng Vàng World Cup.

Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên được chọn vào World 11 hai năm liên tiếp khi chưa bước sang tuổi 20. Tiền đạo Barca từng góp mặt trong đội hình năm ngoái và tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của giới cầu thủ sau mùa giải 2025-2026.

PSG đóng góp ba cầu thủ gồm Hakimi, Nuno Mendes và Vitinha. Đội bóng Pháp vừa bảo vệ chức vô địch Champions League, nên ảnh hưởng đáng kể đến thành phần đội hình năm nay dù ba cầu thủ này không chơi quá nổi bật tại World Cup 2026. Trong khi đó, Haaland có tên sau mùa giải đoạt Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và ghi 7 bàn cho Na Uy tại World Cup 2026.

Đội hình hay nhất năm 2026 theo phong cách hoạt hình. Ảnh: FIFPRO

So với đội hình mùa 2024-2025, World 11 năm nay có nhiều thay đổi. Đội hình cũ gồm Gianluigi Donnarumma; Hakimi, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Cole Palmer, Bellingham, Pedri; Yamal, Mbappe và Ousmane Dembele. Trong số này, Donnarumma, Van Dijk, Palmer, Pedri và Dembele không còn góp mặt.

Unai Simon, thủ môn hay nhất năm theo bình chọn của tạp chí France Football, cũng không được lựa chọn. Fabian Ruiz là trường hợp khác gây bất ngờ khi vắng mặt, dù tiền vệ này cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup và PSG đăng quang Champions League.

Kết quả bình chọn năm nay được xác định hoàn toàn bởi các cầu thủ chuyên nghiệp. FIFPRO cho biết có 19.806 cầu thủ nam thuộc 73 quốc gia tham gia bỏ phiếu. Đây là giải thưởng bóng đá toàn cầu duy nhất được quyết định độc quyền bởi những cầu thủ chuyên nghiệp.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên màn trình diễn từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026 và phải chơi ít nhất 30 trận chính thức trong giai đoạn này. Mỗi người tham gia bình chọn ba cầu thủ ở từng vị trí gồm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Những người nhận nhiều phiếu nhất ở từng nhóm giành suất trong đội hình, còn vị trí thứ 11 thuộc về cầu thủ ngoài hàng thủ có số phiếu cao nhất trong nhóm chưa được chọn.

FIFPRO World 11 ra đời năm 2005, ban đầu chỉ dành cho bóng đá nam. Từ năm 2016, tổ chức bổ sung đội hình dành cho nữ. Giai đoạn 2009-2023, giải được tổ chức phối hợp với FIFA dưới tên FIFA FIFPRO World 11. Từ năm 2024, FIFPRO độc lập quản lý và đưa giải trở lại tên gọi ban đầu.