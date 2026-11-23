Nguyễn Lực (số 10) trong trận đấu U17 Việt Nam - U17 Bỉ

Từ năm 1924, Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) đổi luật, cho phép ghi bàn trực tiếp từ vị trí phạt góc. Cùng năm, cầu thủ Argentina, Cesareo Onzari làm điều này trong trận giao hữu với Uruguay. Từ đó trở đi, truyền thông và giới mộ điệu Nam Mỹ bắt đầu gọi kiểu ghi bàn này là "Gol olimpico" (Bàn thắng kiểu Olympic) do Argentina vừa giành huy chương vàng Olympic 1924.

Ở trận U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 tối 20/11 tại bảng G U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực khiến tất cả trầm trồ khi ghi một bàn thắng kiểu Olympic như vậy.

Theo giới chuyên môn, kiểu đá phạt góc thành bàn thẳng vào cầu môn chỉ phù hợp khi thủ môn không có chiều cao nổi bật. May Zin Nwe, thủ môn tuyển nữ Myanmar nhận hai bàn thua từ hai cú đá phạt góc của Nguyễn Thị Tuyết Dung ở trận hòa 2-2 của tuyển nữ Việt Nam tại bảng C Asian Cup nữ 2022, chỉ cao khoảng từ 1,55 tới 1,58 m theo nhiều nguồn thống kê.

Matias Castro (Liverpool Montevideo), Andy Gruenebaum (Columbus Crew) và Jaume Domenech (Valencia) hay Alexander Schlager (RB Salzburg), bốn thủ thành bị Alvaro Recoba (Nacional), Thierry Henry (New York RB), Toni Kroos (Real Madrid) cùng Angel Di Maria (Benfica) đánh bại từ những tình huống như thế, chỉ cao 1,84-1,85 m, chiều cao trung bình của mặt bằng chung thủ môn những nền bóng đá phát triển trên thế giới.

Trong khi đó, Mattis Seghers, người gác đền U17 Bỉ vào lưới nhặt bóng sau cú đá thẳng từ vị trí phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực, cao tới 1,92 m và đã chơi chuyên nghiệp trong màu áo Anderlecht ở giải VĐQG Bỉ.

Nguyễn Lực là ai?

Một trong những điểm nổi bật nhất sự nghiệp Nguyễn Lực lại không nằm ở U17 World Cup 2026. Từ trước đến nay, cầu thủ sinh năm 2009 thường xuyên thi đấu với những đối thủ và đồng đội hơn tuổi. U17 World Cup 2026 là giải đấu hiếm hoi Nguyễn Lực chơi với các cầu thủ bằng tuổi.

Tiền vệ quê Nghệ An lập cú đúp vào lưới U15 Borussia Dortmund trong trận thua 2-3 của U15 Hà Nội ở trận tranh hạng năm giải giao hữu quốc tế Hooray Cup năm 2023. Khi ấy, danh sách U15 Hà Nội dự giải đa phần gồm các cầu thủ sinh năm 2008.

Nguyễn Lực (hàng trên, thứ hai từ phải sang) trong trận U16 Hà Nội thua U15 Dortmund 2-3 tại Phúc Kiến, Trung Quốc 3 năm trước.

Tới năm 2024 và 2025, khi mới 15-16 tuổi, Nguyễn Lực đá chính hai giải U17 Quốc gia liên tiếp, giúp U17 Hà Nội vô địch. Năm 2024, số 10 là 1 trong 6 cầu thủ của U17 Hà Nội dự giải sinh năm 2009.

Cũng trong năm 2024, Nguyễn Lực cùng Nguyễn Lê Quang Khôi và Nguyễn Mạnh Cường là ba cái tên hiếm hoi sinh năm 2009 cùng U16 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á khi các học trò của HLV Trần Minh Chiến sinh năm 2008.

Trở lại năm 2025, khi giải U17 Quốc gia quy định chỉ cho đăng ký cầu thủ sinh năm 2009 trở đi, tức Nguyễn Lực chơi đúng tuổi, thì anh nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất.

Nguyễn Lực nhận giải thưởng cá nhân sau khi giúp U17 Hà Nội đăng quang U17 Quốc gia 2025.

Cũng trong năm 2025, ngoài Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương, không còn bất kỳ ai sinh năm 2009 góp mặt trong danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á, mọi cầu thủ còn lại đều thuộc lứa 2008. Nhưng Văn Dương dự bị, còn Nguyễn Lực đá chính và chơi trọn vẹn 270 phút cả 3 trận.

Nguyễn Lực (số 12) dự U17 châu Á 2025 khi mới 16 tuổi và là kép chính giữa giàn cầu thủ sinh năm 2008 của U17 Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Việc Nguyễn Lực đóng vai trò quan trọng dù chơi với các đối thủ và đồng đội hơn tuổi từ lâu đã trở thành điều bình thường. Điều đặc biệt là khi thi đấu kém tuổi, Lực không chỉ dự giải với mục tiêu cọ xát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, mà đóng vai trò trụ cột thực sự.

Tới khi thi đấu đúng tuổi, tiền vệ quê Nghệ An lần lượt giúp U17 Việt Nam lần đầu trong lịch sử giành vé dự U17 World Cup 2026 và vô địch Đông Nam Á 2026 cũng như nhận giải Cầu thủ hay nhất.

Nguyễn Lực nhận giải thưởng cá nhân sau khi giúp U17 Việt Nam trở thành đội lên ngôi quán quân nhiều nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á với lần nâng cúp thứ 4.

Việc thường xuyên được ra sân với các đối thủ và đồng đội hơn tuổi giúp Nguyễn Lực cứng cáp, trưởng thành hơn. Đây là một trong những lý do giúp tiền vệ quê Nghệ An ở đẳng cấp khác so với các cầu thủ cùng trang lứa. Trong lúc nhiều cầu thủ sinh năm 2009 thậm chí vẫn còn chơi bóng ở học viện và chưa được đá Hạng Nhì, Nguyễn Lực đã lên thẳng V.League mà không qua Hạng Nhất.

Số 24 của CLB Hà Nội ra mắt sân chơi hàng đầu bóng đá Việt Nam ngày 12/9/2026 khi vào sân ở phút 83 trong trận thua SLNA 1-4. Nguyễn Lực cũng là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở V.League 2026/27.

Nguyễn Lực "lực" thế nào?

Sofascore vừa chấm Nguyễn Lực 8 điểm trong trận U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 trong tư thế ngẩng cao đầu, cao thứ nhì hai đội, chỉ sau Kiyan Achahbar (8,5), cầu thủ có 1 bàn và 1 kiến tạo. Dấu ấn lớn nhất của Nguyễn Lực là bàn thắng khó tin từ vị trí phạt góc, kiểu làm bàn hiếm thấy trên toàn thế giới.

Trước đương kim á quân châu Âu, với đội hình gồm nhiều cầu thủ đang chơi ở hạng đấu cao nhất Bỉ, số 10 còn gây ấn tượng với pha đi bóng qua ba cầu thủ áo đỏ ở phút 51 và tình huống đột phá vào vùng cấm ở phút 70.

Nguyễn Lực là mảnh ghép quan trọng trong lối chơi của U17 Việt Nam khi gần như mọi đường lên bóng của toàn đội đều qua chân mình. Lực là mẫu tiền vệ thiên về tấn công với khả năng sáng tạo và đột biến. Nguyễn Lực từng chia sẻ hai thần tượng của mình là Kevin De Bruyne và Nguyễn Hoàng Đức. Điều này phần nào thể hiện phong cách thi đấu của anh.

Nguyễn Lực xuất thân từ lò đào tạo vệ tinh CLB Hà Nội của anh em cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Hùng. "Em ấy bộc lộ tài năng từ khá sớm. Lực rất giàu thể lực, tự tin và xông xáo cũng như không ngại tranh chấp. Tuy nhiên, em đôi lúc còn hơi lạm dụng thể hiện và hơi tự tin quá. Nếu duy trì được tinh thần cầu thị, nỗ lực phấn đấu thì Lực sẽ là cầu thủ có tiềm năng", HLV Đinh Thế Nam, Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ Hà Nội, chia sẻ.

Về những điều thú vị ngoài chuyên môn, Nguyễn Lực cho biết mình là người duy tâm. Tiền vệ quê Nghệ An tiết lộ: “Em không mê tín, nhưng tin vào những thói quen tích cực giúp chuẩn bị tốt về tinh thần. Trước mỗi trận, em luôn dành vài phút yên tĩnh để cầu nguyện, mong trận đấu diễn ra suôn sẻ và cả đội cũng như bản thân em thi đấu tốt nhất. Điều đó giúp em trấn tĩnh, giữ sự tập trung và sẵn sàng cháy hết mình trên sân”.

Nguyễn Lực còn từng suýt bỏ bóng đá. Chàng trai này chia sẻ từng gọi điện cho gia đình để xin về và nghỉ hẳn do quá nhớ nhà. Nhưng bố mẹ Lực từ chối và khuyên răn, động viên Lực tiếp tục theo đuổi ước mơ. Nếu ngày ấy gia đình đồng ý cho Lực trở về, bóng đá Việt Nam sẽ không có viên ngọc quý như hôm nay.