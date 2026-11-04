PSG lập kỷ lục ghi 4 bàn nhanh nhất Champions League

Chỉ trong 16 phút 2 giây, nhà đương kim vô địch đã dẫn Villarreal 4-0. Đáng chú ý, bốn bàn thắng của đội khách được ghi chỉ trong 7 phút 35 giây, từ các tình huống chủ nhà phòng ngự hoặc triển khai bóng thiếu chắc chắn.

Thành tích này giúp PSG vượt qua kỷ lục tồn tại 15 năm của Real Madrid. Tháng 11/2011, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần 20 phút để ghi bốn bàn vào lưới Dinamo Zagreb, trong trận thắng 6-2 trên sân Bernabeu. Khi đó, Karim Benzema, Jose Callejon, Gonzalo Higuain và Mesut Ozil lần lượt lập công cho Real.

Chiến thắng trên sân La Ceramica còn cho thấy sức mạnh tấn công của PSG, dù HLV Luis Enrique không có Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos và Nuno Mendes vì chấn thương. Đội bóng Pháp ghi sáu bàn nhờ công năm cầu thủ, trong đó Fabian Ruiz lập cú đúp. Kết quả giúp PSG toàn thắng bốn lượt đầu Champions League mùa này, ghi 20 bàn, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Desire Doue (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG trước Villarreal ở lượt bốn Champions League, trên sân Estadio de la Cerámica tại thành phố Villarreal, Tây Ban Nha ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Trước trận, PSG đã thắng chín trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng cùng tỷ số 4-2 trước Man City và Barca ở Champions League. Trái lại, Villarreal bước vào cuộc đối đầu với nhiều vấn đề ở hàng thủ, sau những trận thua Liverpool và Espanyol. Tuy nhiên, ít ai ngờ đội bóng Tây Ban Nha lại sụp đổ nhanh đến vậy ngay trên sân nhà.

Villarreal nhập cuộc không quá lép vế, thậm chí có những phút đầu đưa bóng liên tục sang phần sân PSG. Nhưng ngay trong đợt lên bóng đáng chú ý đầu tiên của đội khách, hàng thủ chủ nhà đã bộc lộ sơ hở. Phút 9, Desire Doue đá phạt góc để Joao Neves thoải mái dứt điểm trong khu vực 5,5m, mở tỷ số.

Bàn thua sớm khiến Villarreal mất bình tĩnh. Chỉ hai phút sau, thủ môn Peter Gulacsi xử lý lỗi khi triển khai bóng từ sân nhà. PSG lập tức áp sát, phối hợp nhanh qua ba đường chuyền trước khi Doue dứt điểm nhân đôi cách biệt. Khả năng pressing tầm cao của đội khách tiếp tục phát huy hiệu quả ở phút 13, khi Villarreal mất bóng tại khu vực giữa sân. Senny Mayulu tận dụng tình huống bóng bật ra để nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 17, Fabian Ruiz khép lại chuỗi ghi bàn chóng mặt bằng cú dứt điểm từ rìa cấm địa. Bóng tiếp tục đến chân cầu thủ PSG sau sức ép liên tục của đội khách, trước khi tiền vệ Tây Ban Nha đánh bại Gulacsi.

Sau bàn thắng, Ruiz hướng về máy quay và giơ chín ngón tay, tưởng nhớ Jesus de Miguel, tiền đạo Tenerife qua đời cùng ngày sau pha va chạm với thủ môn đối phương tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. Số chín là số áo của cầu thủ xấu số.

Fabian Ruiz mừng bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho PSG trước Villarreal ở lượt bốn vòng phân hạng Champions League, trên sân Estadio de la Cerámica tại thành phố Villarreal, Tây Ban Nha ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Dẫn bốn bàn từ rất sớm, PSG tiếp tục kiểm soát thế trận bằng khả năng luân chuyển bóng nhanh và pressing đồng bộ. Villarreal dần ổn định hơn trong phòng ngự nhưng gần như không thể tổ chức phản công. Một đường tạt của Macia và cú sút của Ayoze Perez bị thủ môn Matvey Safonov bắt gọn là những tình huống tấn công hiếm hoi của chủ nhà trong hiệp một.

Khán giả Villarreal la ó khi các cầu thủ rời sân ở giờ nghỉ. Đội bóng của HLV Inigo Perez không chỉ bị dẫn sâu, mà còn để đối thủ khai thác liên tiếp những sai lầm cơ bản trong cách triển khai bóng. Trước sức ép của PSG, những đường chuyền ngắn từ phần sân nhà trở thành điểm yếu thay vì giúp Villarreal kiểm soát thế trận.

Sang hiệp hai, PSG không có dấu hiệu dừng lại. Ngay sau giờ nghỉ, Ruiz nhận bóng trong cấm địa, ngoặt bóng loại Renato Veiga rồi dứt điểm qua hai chân Gulacsi, nâng tỷ số lên 5-0.

Khi cách biệt đã quá lớn, Luis Enrique lần lượt thay các trụ cột nhằm giữ sức. PSG giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát bóng vượt trội, trong khi Villarreal không thể tận dụng những cơ hội ít ỏi để ghi bàn danh dự. Cuối trận, cầu thủ vào thay người Boly đi bóng bên cánh phải rồi sút vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 6-0.

Thống kê đáng chú ý trận Villarreal - PSG. Đồ họa: Vy Anh (AI hỗ trợ)

Các thống kê phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội. PSG kiểm soát 70,9% thời lượng bóng, tung ra 22 cú dứt điểm, trong đó 12 lần trúng hướng cầu môn. Villarreal dứt điểm 14 lần nhưng chỉ hai lần đưa bóng trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của PSG đạt 2,69, cao hơn nhiều so với 0,66 của chủ nhà. Riêng Ruiz chạm bóng 125 lần, thực hiện 95 đường chuyền và đạt xG 0,84, cao nhất trận.

Thất bại nặng nề khiến Villarreal chịu thêm áp lực sau khởi đầu không như kỳ vọng ở đấu trường châu Âu. Những tiếng la ó trên sân La Ceramica, cả sau hiệp một lẫn khi trận đấu kết thúc, phản ánh sự thất vọng của người hâm mộ đối với màn trình diễn của đội nhà. Đại diện Tây Ban Nha tạm xếp thứ 29, với chỉ ba điểm sau bốn trận.