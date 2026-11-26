Man Utd bước vào chuyến làm khách trên sân Sporting với mục tiêu giành ba điểm để tạm thoát khỏi khủng hoảng, nhưng những sai lầm cá nhân, đặc biệt nơi hàng thủ, tiếp tục khiến đội bóng của Mauricio Pochettino tự làm khó mình. Sau hai trận, Pochettino vẫn chưa có chiến thắng cùng MU. Đối thủ tiếp theo của chiến lược gia người Argentina cùng học trò là Brentford đang có phong độ cao.

Dù có khởi đầu khá tích cực, kiểm soát bóng tốt và thực hiện tới 162 đường chuyền trong 25 phút đầu, nhiều nhất trong khoảng thời gian này ở mùa giải hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn không thể duy trì sự chủ động. Phút 29, Lisandro Martinez phạm lỗi với Catamo trong vòng cấm, mở ra cơ hội cho Sporting. Lammens cản phá được cú sút đầu tiên của Suarez nhưng chỉ 75 giây sau, thủ môn này lại phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai. Suarez không bỏ lỡ cơ hội sửa sai, đưa đội chủ nhà vượt lên. Đây cũng là lần thứ tư trong năm trận gần nhất Man Utd để thủng lưới từ chấm phạt đền, một thống kê phản ánh sự thiếu ổn định đáng báo động.

Lammens có ngày thi đấu thảm họa.

Man Utd cũng có lý do để tiếc nuối khi bàn thắng của Amad ở phút 40 không được công nhận. Tielemans dường như đã giành được bóng trong pha tranh chấp với Inacio, nhưng trọng tài thổi phạt trước khi Amad đưa bóng vào lưới.

Sau giờ nghỉ, đội khách có phản ứng tích cực. Martinez kiếm được quả phạt đền ở phút 47 và Bruno Fernandes thực hiện thành công, trước khi chính đội trưởng người Bồ Đào Nha đưa bóng vào lưới ở phút 50 nhờ một tình huống bóng nảy bất thường trên mặt sân. Hai bàn thắng liên tiếp giúp Man Utd đảo chiều thế trận, đồng thời đưa Bruno trở thành tâm điểm trong ngày trở lại sân bóng cũ, nơi anh từng ghi 64 bàn sau 137 lần ra sân.

Bruno ghi hai bàn khi đối đầu CLB cũ.

Man Utd thậm chí có cơ hội gia tăng cách biệt khi tiếp tục chơi chủ động, nhưng lợi thế lại bị đánh mất bởi sai lầm của Lammens. Phút 80, thủ môn này xử lý vụng về một tình huống bóng không quá nguy hiểm, tạo điều kiện cho Suarez gỡ hòa.

Dù vậy, Sporting cũng không tránh khỏi sai lầm khi thủ môn Kaique để bóng bật vào lưới sau quả phạt góc của Man Utd ở phút 83. Bàn thắng sau đó bị hủy vì một cầu thủ đội khách bị xác định đã cản trở thủ môn đối phương. Cuối trận, MU còn phải chơi thiếu người do Youri Tielemans dính thẻ vàng thứ hai. Đây là lần thứ 7 từ đầu mùa, "Quỷ đỏ" kết thúc trận đấu với không đủ 11 người trên sân.