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Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

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Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc cùng tỏa sáng, góp công giúp tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận giao hữu diễn ra tối 11/11 trên sân Thiên Trường. Hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc đã mang về kết quả thuận lợi cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ hai biên. Trong khi đó, đội khách Đài Loan chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

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Tuyển Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh khi đối đầu với Đài Loan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau giai đoạn thăm dò, tuyển Việt Nam dần gia tăng sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 22, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Từ một pha chuyền bóng bất cẩn của cầu thủ Đài Loan, Olaha Mạnh Đức nhanh chóng đoạt bóng, phối hợp với Hồng Phúc trước khi băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Huang Chiu-Lin, đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Đài Loan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đáng kể. Hàng công đội khách thiếu sự gắn kết, trong khi hàng thủ tuyển Việt Nam duy trì sự chắc chắn. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và không có dấu hiệu giảm nhịp độ tấn công. Phút 58, Đình Bắc đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Nhận bóng bên cánh trái, tiền đạo này xâm nhập vòng cấm rồi ngoặt bóng và tung cú cứa lòng hiểm hóc. Dù thủ môn Đài Loan đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá, đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

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Đình Bắc ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận, luân chuyển bóng và không cho Đài Loan nhiều khoảng trống để triển khai tấn công.

Trong những phút cuối, Đài Loan nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các đợt lên bóng rời rạc, thiếu sự chính xác ở những pha xử lý quyết định. Hàng thủ tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung, không để đối phương tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Tuyển Việt Nam cũng có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng thành công, đáng chú ý là pha đánh đầu vọt xà của Văn Tùng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho tuyển Việt Nam, ở trận giao hữu thứ hai trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Kyrgyzstan vào ngày 17/11.

Theo dantri.com.vn
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Tags:

#Đình Bắc #Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

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