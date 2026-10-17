Bóng đá Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt từ AFC

Bóng đá Việt Nam có một năm thành công - Ảnh: ANH KHOA

Ngày 16-10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố các đề cử cho lễ trao giải thường niên lần thứ 30, dự kiến diễn ra ngày 19-11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power ở Bangkok. Đây là lần thứ hai thủ đô Thái Lan đăng cai sự kiện, sau năm 2017.

VFF góp mặt trong danh sách rút gọn hạng Kim cương cùng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Đáng chú ý, đây cũng là ba ứng viên tranh danh hiệu này ở hai kỳ trao giải trước, cho thấy bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì sự hiện diện trong nhóm được AFC ghi nhận.

Giải Liên đoàn thành viên của năm được chia thành bốn hạng: Bạch kim (Platinum), Kim cương, Vàng và Hồng ngọc (Ruby). Bạch kim là nhóm cao nhất, với ba đề cử năm nay gồm Nhật Bản, Jordan và Saudi Arabia. Nhóm Vàng có Hong Kong, Ấn Độ, Malaysia; nhóm Hồng ngọc gồm Bangladesh, Guam và Lào.

Dù có sáu ứng viên thuộc hai nhóm Bạch kim và Kim cương, danh sách này không phải bảng xếp hạng sáu nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Các liên đoàn tranh giải trong từng nhóm, còn danh hiệu hướng đến hoạt động quản lý, tổ chức và phát triển bóng đá trên nhiều phương diện.

Theo phần giải thích được AFC công bố tại kỳ trao giải 2025, hạng Kim cương ghi nhận những liên đoàn có quy mô hoạt động lớn, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, mạng lưới đào tạo trẻ và bóng đá cộng đồng phát triển, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ của AFC và FIFA.

Vì vậy, thành tích đội tuyển nam chỉ là một phần trong bức tranh rộng hơn về hoạt động của liên đoàn.

Việt Nam đã nhiều lần được đề cử ở hạng này. Tại AFC Annual Awards Doha 2022, tổ chức ngày 31-10-2023 ở Qatar, VFF nằm trong ba ứng viên cùng Lebanon và Kyrgyzstan. Danh hiệu cuối cùng thuộc về Lebanon, trong khi Uzbekistan thắng ở nhóm Bạch kim.

Đến AFC Annual Awards Seoul 2023, diễn ra ngày 29-10-2024 tại Hàn Quốc, VFF tiếp tục được đề cử Kim cương cùng Trung Quốc và Thái Lan. Thái Lan giành giải, còn Nhật Bản nhận danh hiệu Bạch kim. Cũng tại kỳ này, VFF được trao giải ghi nhận của Chủ tịch AFC cho bóng đá phong trào hạng Đồng, một hạng mục riêng.

Năm ngoái, tại AFC Awards Riyadh 2025 ở Saudi Arabia, cuộc đua Kim cương tiếp tục là sự cạnh tranh giữa Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bảo vệ thành công danh hiệu, đánh dấu hai kỳ chiến thắng liên tiếp. VFF còn được đề cử giải bóng đá phong trào hạng Đồng, nhưng Bangladesh là đơn vị nhận giải.

Như vậy, tính cả năm nay, Việt Nam đã có tên trong danh sách rút gọn Kim cương ở bốn kỳ trao giải liên tiếp. Trong các kỳ thuộc hệ thống mới đã đối chiếu, VFF chưa xuất hiện ở nhóm Bạch kim và chưa giành danh hiệu Kim cương.

Trước khi AFC áp dụng hệ thống bốn hạng hiện nay, bóng đá Việt Nam từng có một cột mốc đáng chú ý: thắng giải Liên đoàn thành viên của năm 2017 ở nhóm Developing, tức nhóm các liên đoàn đang phát triển.

Khi đó, AFC chia giải thành ba nhóm Inspiring, Developing và Aspiring; Iran thắng nhóm Inspiring, còn Afghanistan nhận giải Aspiring.

Không chỉ giành nhiều thành tích ở khu vực và châu lục, thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua còn là mở rộng hợp tác với các nền bóng đá lớn và nhận được tín nhiệm từ AFC, FIFA.