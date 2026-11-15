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Báo Đông Nam Á bình luận khi U23 Việt Nam lên ngôi vô địch

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Giới truyền thông Đông Nam Á đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam sau khi giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai.

Tối 14/11, U23 Việt Nam đã hòa 1-1 với U23 Qatar ở lượt trận cuối giải giao hữu tại Gia Lai. Với kết quả này, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã giành chức vô địch giải đấu với 7 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm.

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U23 Việt Nam giành chức vô địch sau trận hòa trước U23 Qatar (Ảnh: Trần Hào).

Bình luận về chức vô địch của U23 Việt Nam, tờ Sepakbola (Indonesia) viết: “U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai. Đây là giải đấu bước đệm để các đội bóng Đông Nam Á như U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Singapore chuẩn bị cho SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028 diễn ra vào năm sau.

U23 Việt Nam đã phát huy rất tốt lợi thế sân nhà. Sau khi giành hai chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đã hoàn thành mục tiêu vô địch khi hòa U23 Qatar ở lượt trận cuối”.

Trang Seasia Goal (Indonesia) bình luận: “U23 Việt Nam đã giành ngôi vô địch giải giao hữu ở Gia Lai một cách thuyết phục. Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh đã bất bại trong cả ba trận đấu khi thắng U23 Thái Lan, U23 Singapore và hòa U23 Qatar”.

Trang Kiran Buriram (Thái Lan) ca ngợi: “U23 Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch giải giao hữu. Họ tiếp tục thể hiện sức mạnh khi hòa đối thủ mạnh ở Tây Á là U23 Qatar với tỷ số 1-1.

Với việc bất bại trong cả ba trận đấu, U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi giữ chiếc cúp vô địch ở lại Việt Nam”.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á viết: “U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải giao hữu ở Gia Lai. Sau khi xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Thái Lan và U23 Singapore, U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm trước U23 Qatar để giành chức vô địch.

Tiền đạo Minh Tâm tiếp tục ghi dấu ấn ở giải đấu này với bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam ở phút 48. Trước đó, chân sút này đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan”.

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Minh Tâm ăn mừng bàn thắng cho U23 Việt Nam (Ảnh: Trần Hào).

Phát biểu sau khi cùng U23 Việt Nam vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Tôi hạnh phúc với ngôi vô địch ngày hôm nay. Tôi muốn dành tặng ngôi vô địch cho người hâm mộ bóng đá Gia Lai và cho người hâm mộ bóng đá cả nước.

Theo tôi, ngôi vô địch giải đấu tứ hùng ở sân Pleiku là bước đệm cho toàn đội U23 Việt Nam hướng đến tương lai".

HLV Đinh Hồng Vinh hy vọng các trận đấu ở giải giao hữu tại Gia Lai sẽ là bài học bổ ích cho các cầu thủ. Ông nói thêm: "Tôi mong các cầu thủ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục tiến bộ khi họ trở về với CLB chủ quản trong những ngày tới.

Chúng tôi vẫn còn một số điều cần phải cải thiện trong thời gian tới, trong đó có khả năng chịu áp lực trước những đối thủ chủ động chơi với cường độ cao. Trong năm 2027, các cầu thủ sẽ được thi đấu nhiều hơn, họ sẽ tiến bộ. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để các cầu thủ có nhiều dịp được thi đấu cọ xát với các đối thủ có trình độ.

Tôi hạnh phúc với lứa cầu thủ hiện tại. Trong cả ba trận đấu đã qua, các cầu thủ của tôi tự tin chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp. Toàn đội thực hiện được các pha phối hợp với tốc độ cao".

dantri.com.vn
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Tags:

#U23 Việt Nam #vô địch Gia Lai #U23 Qatar #Đinh Hồng Vinh #Minh Tâm #báo Đông Nam Á

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