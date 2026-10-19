Arsenal thắng nhọc nhằn ở Ngoại hạng Anh

City Ground vốn không phải điểm đến dễ chịu với Arsenal. Trong hai lần gần nhất làm khách tại đây, thầy trò Mikel Arteta đều bị cầm hòa 0-0. Trước đó, thất bại 0-1 vào tháng 5/2023 cũng khiến Arsenal hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa ấy. Lần trở lại này, họ tiếp tục trải qua một buổi tối khó khăn, trước khi được giải cứu bởi khoảnh khắc tỏa sáng có phần may mắn của cầu thủ vào sân thay người.

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí đặc biệt khi cả hai đội đều muốn chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi tại City Ground. Trong khi Arsenal không ghi bàn ở hai chuyến làm khách gần nhất, Forest thậm chí chưa có bàn nào trên sân nhà từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã hai lần đưa bóng vào lưới đối phương tại đây, trước Tottenham và Coventry, nhưng đều bị VAR từ chối.

Martin Odegaard (trái) đi bóng trong trận Arsenal thắng Nottingham Forest 1-0 ở vòng bảy Ngoại hạng Anh trên sân City Ground, Nottingham, Anh ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Áp lực càng lớn với Forest khi họ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng. HLV Glasner dành phần lớn các buổi tập trong tuần để cải thiện khả năng dứt điểm, sau khi bỏ lỡ tới tám cơ hội rõ rệt trong trận thua Crystal Palace 1-3. Chủ nhà còn tổn thất hàng công khi nhạc trưởng Morgan Gibbs-White vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Trong khi đó, Arsenal bước vào trận với tâm lý phải thắng để tiếp tục bám đuổi Man City - CLB đang dẫn đầu với 21 điểm tuyệt đối. Arteta đưa Kai Havertz trở lại đội hình xuất phát, cùng Bukayo Saka và Eberechi Eze trên hàng công. Martin Odegaard chơi ở vị trí số 10, phía sau là bộ đôi Declan Rice và Bruno Guimaraes.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội khách liên tục luân chuyển bóng qua hàng tiền vệ, tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự năm người của Forest. Guimaraes thường xuyên dâng cao phối hợp với Odegaard, trong khi Rice giữ vị trí thấp hơn để bảo đảm khả năng chống phản công.

Tuy nhiên, ưu thế cầm bóng không đồng nghĩa với những cơ hội. Forest chủ động lùi về đội hình 5-4-1, duy trì cự ly chặt chẽ giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Những pha phối hợp của Arsenal vì thế thường kết thúc bằng đường chuyền ngang hoặc đưa bóng ra biên, thay vì xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Phút 20, Forest có cơ hội đáng chú ý đầu tiên từ tình huống cố định. Trung vệ Murillo băng vào đánh đầu chệch cột sau quả phạt góc, nhưng trọng tài đã thổi phạt một tình huống va chạm trong vòng cấm. Cầu thủ Brazil còn bị chảy máu sau pha tranh chấp.

Arsenal đáp trả ở phút 37, cũng từ bóng chết. Rice treo bóng vào vòng cấm để Havertz bật cao đánh đầu. Trong tư thế tương đối thuận lợi và không chịu quá nhiều sức ép, tiền đạo người Đức lại đưa bóng vọt xà.

Đó là một trong những tình huống hiếm hoi đội khách tạo được sự nguy hiểm trước khung thành Matz Sels. Havertz thiếu sắc bén, Eze gần như mất hút bên cánh trái, còn Saka không tìm được khoảng trống để phát huy khả năng đi bóng sở trường, khiến "Pháo thủ" trải qua hiệp một bế tắc.

Ben White tranh chấp bóng với Liam Delap. Ảnh: AP

Arsenal kiểm soát tới 76% thời lượng bóng nhưng chỉ tạo ra 0,17 bàn thắng kỳ vọng (xG) trong 45 phút đầu. Đây cũng là lần thứ bảy trong 10 trận từ đầu mùa, tính cả Siêu Cup Anh, họ không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.

Không hài lòng với hàng công, Arteta thay người ngay đầu hiệp hai. Noni Madueke được tung vào thay Eze bên cánh trái, trong nỗ lực mang đến tốc độ và khả năng đột phá cho đội khách. Tiền đạo cánh người Anh tích cực di chuyển và tìm kiếm cơ hội đối đầu trực tiếp với hậu vệ, nhưng thế trận vẫn không có nhiều chuyển biến.

Phút 66, Arteta quyết định thay ba cầu thủ cùng lúc. Jurrien Timber, Mikel Merino và Viktor Gyokeres lần lượt thế chỗ Ben White, Guimaraes và Havertz. Việc thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc tấn công cho thấy sự sốt ruột của HLV người Tây Ban Nha, khi đội đương kim vô địch vẫn chưa có cú sút trúng đích nào.

Những điều chỉnh giúp Arsenal tăng tốc. Phút 72, Odegaard chuyền vào khoảng trống bên hành lang phải để Timber thoát xuống. Hậu vệ Hà Lan trả ngược vừa tầm cho Rice băng lên, nhưng tiền vệ người Anh lại đưa bóng vọt xà trong tư thế khá thuận lợi. Khi đồng hồ tiến gần phút 80, trận đấu dường như đang hướng tới kết quả hòa không bàn thắng thứ ba liên tiếp giữa hai đội tại City Ground.

Bên phía Forest, Glasner đưa Ibrahim Sangare vào thay Dan Ndoye với mục đích gia cố hàng tiền vệ và bảo toàn tỷ số. Nhưng chính cầu thủ mới vào sân lại phản ứng chậm trong tình huống bóng được phá ra không dứt khoát, tạo điều kiện để Arsenal tổ chức đợt tấn công quyết định.

Madueke dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận. Ảnh: AP

Rồi chạy đi ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Reuters

Phút 80, Rice nhận bóng rồi chuyền sang trái cho Madueke. Tiền đạo 24 tuổi ngoặt vào trung lộ, tạo khoảng trống trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải. Bóng chạm người hậu vệ Jair Cunha đổi hướng, bay qua tầm với của thủ môn Sels rồi đi vào lưới. Đó là cú sút trúng đích đầu tiên, và cũng là duy nhất của Arsenal trong cả trận.

Madueke và các đồng đội ăn mừng đầy phấn khích, như trút bỏ áp lực sau 80 phút bế tắc. Trên khu vực khán đài dành cho CĐV đội khách, tiếng hát quen thuộc "Một không cho Arsenal" lại vang lên. Chỉ khác, các CĐV đã biến tấu thành "Một không cho nhà vô địch", với niềm tự hào về vị thế của đội bóng thành London.

Những phút còn lại, hàng thủ Arsenal phải hoạt động vất vả để bảo toàn chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp họ tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch, dù màn trình diễn tại City Ground chưa thực sự thuyết phục. Hàng công thiếu sắc bén, nhưng thầy trò Arteta một lần nữa cho thấy khả năng giành ba điểm ngay cả khi không đạt phong độ tốt nhất.

Thống kê phần nào phản ánh bản lĩnh ấy. Kể từ khi Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, đội bóng thành London đã có 32 chiến thắng với tỷ số 1-0 tại Ngoại hạng Anh, nhiều nhất giải trong cùng giai đoạn, ngang Everton. Tính trong hai mùa gần nhất, Arsenal đã thắng tới 18 trận tại giải VĐQG với cách biệt đúng một bàn, nhiều hơn bất kỳ CLB nào thuộc năm giải hàng đầu châu Âu.

Những con số cho thấy Arsenal ngày càng thuần thục trong việc bảo vệ lợi thế mong manh. Họ không nhất thiết phải áp đảo đối thủ bằng những chiến thắng đậm, mà biết cách tận dụng khoảnh khắc quyết định và dựa vào hàng thủ để bảo toàn thành quả. Trong cuộc đua vô địch đường dài, đó có thể là phẩm chất tạo nên khác biệt, đặc biệt khi mỗi điểm số đều có giá trị trước một Man City đang duy trì phong độ toàn thắng.