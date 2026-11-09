Man Utd thoát hiểm khó tin ở Ngoại hạng Anh

Trên sân Old Trafford, Man Utd tiếp tục trải qua một trận đấu đầy biến động dưới thời Michael Carrick. Chủ nhà thủng lưới hai lần chỉ trong bốn phút đầu, gỡ hòa 2-2, rồi lại để Aston Villa dẫn 4-2 ngay sau giờ giải lao. Khi nhiều khán giả bỏ về, Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu lần lượt ghi bàn ở phút bù thứ hai và sáu giúp Man Utd giật lại một điểm.

Tiền vệ Patrick Dorgu (trái) ăn mừng bàn thắng thứ tư cho Man Utd trong trận gặp Aston Villa ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP

Aston Villa mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Sau pha phối hợp với John McGinn, Alysson Edward xâm nhập cấm địa rồi sút chìm qua hai chân thủ môn Senne Lammens. Đội khách chưa kịp ăn mừng lâu đã có bàn thứ hai. Phút thứ tư, Lammens không bắt dính cú sút của Alysson, tạo điều kiện để Nicolas Jackson đá bồi vào lưới trống.

Đây là lần Man Utd bị dẫn 0-2 sớm nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ sau ba phút 40 giây. Khán giả Old Trafford chết lặng, còn HLV Carrick tỏ rõ vẻ thất vọng bên đường biên. Trên khán đài, CĐV Aston Villa bắt đầu hát vang câu chế giễu "Sa thải vào sáng mai", nhắm vào HLV 45 tuổi.

Không khí tại Old Trafford càng căng thẳng khi một bộ phận CĐV Man Utd chuẩn bị biểu tình phản đối giới chủ Glazers. Trước trận, những quả bóng bay màu xanh và vàng được tung lên khán đài để thể hiện sự bất mãn với quyền sở hữu CLB. Sau hai bàn thua chóng vánh, sức ép dành cho Carrick càng lớn.

Tuy nhiên, Man Utd rút ngắn cách biệt ở phút 16. Boubacar Kamara phạm lỗi với Matheus Cunha trong cấm địa, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Bruno Fernandes thực hiện thành công với cú sút chìm vào bên phải, đánh lừa Zion Suzuki.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà lấy lại tinh thần. Man Utd liên tục gây sức ép, buộc thủ môn Suzuki phải trổ tài trước những cú sút của Cunha, Amad Diallo và Kobbie Mainoo. Phút 44, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp. Noussair Mazraoui thoát xuống sát đường biên ngang bên trái rồi trả ngược để Youri Tielemans sút chìm vào góc gần, quân bình tỷ số 2-2. Tiền vệ người Bỉ từng khoác áo Aston Villa trước khi chuyển sang Man Utd, nên anh không ăn mừng mà nhanh chóng đưa bóng về giữa sân.

Tiền vệ Youri Tielemans (giữa) sau khi bàn thắng thứ hai cho Man Utd trong trận gặp Aston Villa ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP

Gương mặt của Carrick giãn ra đôi chút, nhưng niềm vui của ông không kéo dài. Ngay đầu hiệp hai, Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson trong cấm địa, giúp Aston Villa được hưởng phạt đền. John McGinn sút căng vào góc cao bên trái, đưa đội khách vượt lên ở phút 48.

Năm phút sau, Aston Villa tiếp tục ghi bàn từ tình huống cố định. Từ quả đá phạt của McGinn, Leny Yoro đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang đội nhà. Nicolas Jackson không thể tận dụng pha bóng bật ra, nhưng Leon Goretzka kịp băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 53. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Đức tại Ngoại hạng Anh.

Bình luận viên Peter Drury của Sky Sports mô tả tình cảnh Man Utd là "một mớ hỗn độn", trong khi Aston Villa khởi đầu hoàn hảo ở cả hai hiệp. Chủ nhà tiếp tục bộc lộ những vấn đề phòng ngự nghiêm trọng.

Phút 66, Carrick thay ba người cùng lúc, đưa Mason Mount, Patrick Dorgu và tài năng trẻ Shea Lacey vào sân. Tielemans, Dalot và Amad rời sân. Quyết định thay Dalot nhận được những tiếng reo hò từ khán đài, còn hậu vệ người Bồ Đào Nha phải hứng chịu tiếng la ó khi đi về phía đường biên. Trước đó, anh mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền của Aston Villa.

Bình luận viên Ian Ladyman của Daily Mail nhận xét Dalot không đủ trình độ cho một đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh, nhưng Man Utd cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ông cho rằng hậu vệ này là biểu hiện của những vấn đề rộng hơn tại CLB, thay vì nguyên nhân duy nhất khiến đội bóng sa sút. Theo Ladyman, người hâm mộ có lý do để bày tỏ sự bất mãn khi Man Utd đã thủng lưới 16 bàn trong gần năm trận gần nhất.

Tiền vệ John McGinn ăn mừng bàn thắng thứ ba cho Aston Villa trong trận gặp Man Utd ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP

Khi trận đấu trôi về cuối, nhiều khán giả chủ nhà không còn kiên nhẫn. Một số người rời Old Trafford từ phút 83, thời điểm Man Utd vẫn bị dẫn 2-4 và gần như không tạo được sức ép đáng kể. Nhưng những người ở lại đã chứng kiến màn trở lại bất ngờ.

Phút 90+2, Dorgu dốc bóng xuống sát đường biên ngang bên trái rồi căng ngang để Zirkzee dứt điểm một chạm bằng chân trái, rút ngắn cách biệt xuống 3-4. Bàn thắng giúp Man Utd lấy lại năng lượng và đẩy cao đội hình trong những phút bù giờ.

Ít phút sau, đội chủ nhà được hưởng phạt góc. Bruno Fernandes treo bóng vào cấm địa, nơi Dorgu bật cao đánh đầu mạnh về phía khung thành trống. Suzuki không xử lý tốt tình huống, khi lao ra mà không chạm được vào bóng. Các cầu thủ Man Utd vỡ òa, trong khi HLV Unai Emery tức giận và đi thẳng vào đường hầm trước khi trận đấu kết thúc.

Trên khán đài, CEO Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox bật dậy reo hò phấn khích. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy "chiếc ghế" của Carrick vẫn an toàn.

Man Utd thậm chí còn tìm cách ghi bàn thứ năm trong những phút còn lại. Tuy nhiên, cú căng ngang của Mount không thành công và hai đội chia điểm sau trận đấu có tám bàn thắng. Sau tiếng còi mãn cuộc, khán giả Old Trafford liên tục hô vang tên Carrick, thể hiện sự ủng hộ dành cho HLV người Anh. Trái lại, các cầu thủ chủ nhà trông mệt mỏi và không thực sự vui mừng dù vừa thoát thua.

HLV Michael Carrick của Man Utd vỗ tay cảm ơn người hâm mộ sau trận gặp Aston Villa ở Ngoại hạng Anh tại Manchester, Anh, ngày 8/11/2026. Ảnh: AP

Roy Keane, cựu đội trưởng Man Utd, cho rằng đội bóng xứng đáng được ghi nhận vì tìm được cách trở lại sau khi tưởng như đã hết hy vọng, nhưng màn trình diễn vẫn còn rất xa mức chấp nhận được. Ashley Young, cựu hậu vệ Man Utd hiện làm bình luận viên cho Sky Sports, nhận xét các cầu thủ dường như không hiểu nhau trong một số thời điểm. Theo anh, đội bóng cần thêm những thủ lĩnh trên sân.

Hai chuyên gia này cũng chỉ trích Aston Villa vì không tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ năm khi đang dẫn 4-2. Trong khi đó, Ladyman nhận định Man Utd cần tìm một HLV mới, bởi ông không tin Carrick có thể đưa đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận hòa cũng phơi bày nghịch lý trong lối chơi của Man Utd. Đội chủ nhà dứt điểm 25 lần, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,55, cao hơn mức 2,88 của Aston Villa. Tuy nhiên, hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm, khiến họ phải hai lần thực hiện những cuộc rượt đuổi tỷ số. Man Utd cũng chưa giữ sạch lưới trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, lần gần nhất họ không thủng lưới là khi gặp Sabah ở Champions League.

Một thống kê khác cho thấy Aston Villa từng bất bại trong 29 trận Ngoại hạng Anh khi dẫn đối thủ từ hai bàn trở lên, với 27 chiến thắng và hai trận hòa. Lần gần nhất họ thua trong hoàn cảnh này chính là trận gặp Man Utd tại Old Trafford vào tháng 12/2023, khi đội chủ nhà thắng ngược 3-2. Lịch sử một lần nữa lặp lại, dù lần này Aston Villa vẫn giữ được một điểm.

Kết quả hòa không giúp Man Utd thoát khỏi nhóm xuống hạng. Sau 10 vòng, họ đứng thứ 18 với tám điểm, chỉ thắng một trong 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Carrick sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với khoảng cách đáng lo ngại so với mục tiêu trụ hạng.