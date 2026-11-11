Khởi tranh Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026

Đội tuyển Việt Nam gọi Olaha Mạnh Đức 03/11/2026 15:49 HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có tiền đạo gốc Nigeria Olaha Mạnh Đức và trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải ở đợt tập trung tháng 11.

AFC chính thức hoãn Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn 03/11/2026 13:50 Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định dời giải Asian Cup 2027 từ tháng 1 sang tháng 12 năm 2027. Điều đó ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

Tottenham thắng trận thứ ba liên tiếp 01/11/2026 05:03 Thẻ đỏ của Jean-Philippe Mateta giúp Tottenham thắng đội khách Crystal Palace 2-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, để nối dài đà hồi sinh dưới thời Roberto De Zerbi.

MU thảm bại trước Chelsea, 9 trận liền không thắng 31/10/2026 21:51 Tối 31/10, MU để thua Chelsea 0-2 tại Stamford Bridge trong trận đấu thuộc vòng 9 Premier League.

Ronaldo lập hat-trick thứ 67 30/10/2026 06:27 Rạng sáng 30/10, Al Nassr đánh bại Al Kholood với tỷ số 5-3 tại vòng 12 Saudi Pro League trên sân Al-Awwal Park.

Ronaldo thắng giải Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử 29/10/2026 06:00 Cristiano Ronaldo đánh bại Lionel Messi trong cuộc bình chọn BOAT, danh hiệu dành cho chủ nhân Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại.

HLV Kim Sang-sik thử quân cho Asian Cup 2027 27/10/2026 14:43 Hai giải giao hữu của đội tuyển quốc gia và U23 trong tháng 11 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm, đánh giá lực lượng trước thềm Asian Cup 2027.

Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026 27/10/2026 06:24 Harry Kane đã vượt qua Lamine Yamal và các ứng viên hàng đầu để giành Quả Bóng Vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt danh hiệu này kể từ Michael Owen năm 2001 sau một mùa giải ghi bàn xuất sắc trong màu áo Bayern và ĐTQG.

U17 Việt Nam thắng đậm đội bóng Hàn Quốc trước thềm World Cup 26/10/2026 17:36 U17 Việt Nam đánh bại U17 Cheonan FC với tỷ số 5-0 chiều 26/10, qua đó tiếp tục có màn chạy đà tích cực trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Mbappe lập cú đúp, Real quật ngã Barca 26/10/2026 05:13 Tiền đạo Kylian Mbappe ghi hai bàn, giúp Real Madrid thắng Barca 2-1 ngay tại Camp Nou ở vòng 10 La Liga.

Thảm họa Man Utd 26/10/2026 01:00 Michael Carrick loại Bruno Fernandes khỏi đội hình xuất phát nhưng MU vẫn chơi tệ hại và để thua Bournemouth 0-3 ở vòng 8 Premier League vào tối 25/10.

Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội 22/10/2026 11:20 Trong chương trình tranh cử Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất tăng số đội dự V.League, hỗ trợ tài chính cho các CLB và tạo thêm cơ hội thi đấu cho cầu thủ Việt Nam.

Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd? 22/10/2026 08:40 Từ vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước đến chuỗi trận thất vọng, từ những sai lầm trên sân cỏ đến bất đồng giữa HLV, đội trưởng và bộ máy điều hành, Manchester United đang đối diện một cuộc khủng hoảng vượt xa câu chuyện phong độ. Thất bại 1-4 trước Como mới đây giống như hồi chuông cảnh báo: Quỷ đỏ không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình.

Man Utd thảm bại trước tân binh Champions League 22/10/2026 06:00 Man Utd không thắng 7 trận liên tiếp, khi thua chủ nhà Como 1-4 ở lượt ba vòng phân hạng Champions League.

Bayern rơi chiến thắng trước Arsenal 22/10/2026 05:06 Rạng sáng 22/10, Bayern dẫn trước đến phút 81 nhưng vẫn để Arsenal cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng phân hạng Champions League.

Các ứng viên bộ máy lãnh đạo VFF nhiệm kỳ mới 21/10/2026 22:00 3 ứng viên cho chức Chủ tịch, 8 ứng viên Phó Chủ tịch cùng 31 ứng viên Ban Chấp hành khóa 10 nhiệm kỳ 2027-2031 được LĐBĐ Việt Nam công bố tối 21/10.

Barcelona lộ nguyên hình ở Paris 21/10/2026 08:00 Barcelona đến Paris với chuỗi 11 trận toàn thắng và hàng công bùng nổ, nhưng PSG của Luis Enrique đã phơi bày khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội bằng chiến thắng 4-2.

AFC sẽ họp khẩn về khả năng hoãn Asian Cup 19/10/2026 13:40 Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ họp khẩn ở Nhật Bản vào ngày mai (20/10) để ra phán quyết về khả năng tổ chức giải Asian Cup 2027.

Arsenal thắng nhọc nhằn ở Ngoại hạng Anh 19/10/2026 05:19 Arsenal ghi bàn từ cú sút trúng đích duy nhất của Noni Madueke để thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest ở vòng bảy Ngoại hạng Anh.

Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League 18/10/2026 14:26 Sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, hai cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa được trao cơ hội ra sân. Câu chuyện này tiếp tục phản ánh thực trạng cầu thủ trẻ thiếu đất diễn tại V.League.

Haaland làm nên lịch sử tại Premier League 18/10/2026 05:01 Đêm 17/10, Erling Haaland ghi cú đúp bàn thắng giúp Manchester City đánh bại Ipswich 3-2 ở vòng 7 Premier League.

Bóng đá Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt từ AFC 17/10/2026 05:46 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được đề cử danh hiệu Liên đoàn thành viên của năm - hạng Kim cương (Diamond) tại AFC Awards 2026, cạnh tranh với Trung Quốc và Thái Lan.

Công bố bất ngờ cho thấy fan bóng đá Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á 16/10/2026 06:29 ASEAN Football, chuyên trang bóng đá Đông Nam Á có trụ sở tại Malaysia, đưa ra một thống kê bất ngờ về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

Vinicius bị treo giò 4 trận, nổi giận với HLV Mourinho 15/10/2026 13:44 Tiền đạo Vinicius đã nhận án treo giò 4 trận từ La Liga sau hành vi giật tóc đối thủ. Cầu thủ này cũng để lại hình ảnh không đẹp khi nổi giận với HLV Mourinho sau khi bị thay ra ở trận gặp AS Roma.

Man City thua PSG trong ngày Guardiola trở lại 15/10/2026 05:00 Man City thua PSG 2-4 trên sân Etihad ở vòng phân hạng Champions League ngày 14/10, dù Erling Haaland lập cú đúp trong hiệp hai.

Asian Cup 2027 có biến động, tuyển Việt Nam chờ quyết định từ AFC 14/10/2026 16:58 Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đưa ra quyết định vào tháng 11 liên quan tới giải Asian Cup 2027 trong bối cảnh tình hình bất ổn ở nước chủ nhà Saudi Arabia.

Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ra sân ở Champions League 14/10/2026 11:21 Rạng sáng 14/10, hậu vệ Calvin Verdonk trở thành cầu thủ Indonesia và Đông Nam Á đầu tiên ra sân tại UEFA Champions League.

Địa chấn tại Champions League 14/10/2026 05:27 Rạng sáng 14/10, Bayern Munich bị đội bóng tí hon Viking cầm hòa 3-3 ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng Champions League 2026/27.

Chủ tịch FIFA Infantino vướng bê bối mới, khả năng không thể tái cử 13/10/2026 06:41 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành tâm điểm vụ bê bối mới, liên quan hàng triệu euro thiếu minh bạch, khiến uy tín cá nhân ông tiếp tục bị sụt giảm.