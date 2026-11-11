Khởi tranh Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) quy tụ 6 đội bóng, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết và thúc đẩy phong trào thể thao ở địa phương.
Chiều 11/11, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười.
Trận đấu giữa đội Hội Doanh nghiệp phường và đội các cơ quan, trường học đã cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.
Các cầu thủ thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực giành kết quả tốt nhất.
Giải đấu thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội.
Harry Kane đã vượt qua Lamine Yamal và các ứng viên hàng đầu để giành Quả Bóng Vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt danh hiệu này kể từ Michael Owen năm 2001 sau một mùa giải ghi bàn xuất sắc trong màu áo Bayern và ĐTQG.
Từ vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước đến chuỗi trận thất vọng, từ những sai lầm trên sân cỏ đến bất đồng giữa HLV, đội trưởng và bộ máy điều hành, Manchester United đang đối diện một cuộc khủng hoảng vượt xa câu chuyện phong độ. Thất bại 1-4 trước Como mới đây giống như hồi chuông cảnh báo: Quỷ đỏ không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình.