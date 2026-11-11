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Khởi tranh Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) quy tụ 6 đội bóng, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết và thúc đẩy phong trào thể thao ở địa phương.

Chiều 11/11, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười.

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Tham gia giải có 6 đội bóng, gồm đội Hội Doanh nghiệp phường, 4 đội đại diện các tổ dân phố và đội các cơ quan, trường học trên địa bàn.
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Giải thi đấu theo luật bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc 5 vòng đấu, ban tổ chức lựa chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng chung kết, tranh giải nhất, nhì, ba. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.
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Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
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Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào loạt trận vòng 1 với tinh thần đoàn kết, thân thiện. Trong ảnh: Trận đấu giữa đội Hội Doanh nghiệp phường và đội các cơ quan, trường học.
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Trận đấu giữa đội Hội Doanh nghiệp phường và đội các cơ quan, trường học đã cống hiến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.
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Các cầu thủ thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực giành kết quả tốt nhất.
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Giải Bóng đá nam phường Bắc Hồng Lĩnh năm 2026 diễn ra trong từ ngày 11 đến ngày 16/11/2026.
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Giải đấu thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội.

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