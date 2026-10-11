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10 đội tranh tài Giải Bóng đá lão tướng gây quỹ từ thiện tranh cúp Bằng Sport

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải Bóng đá lão tướng gây quỹ từ thiện tranh cúp Bằng Sport quy tụ 10 đội bóng trên địa bàn Hà Tĩnh tham gia, góp phần tạo sân chơi ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

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Giải Bóng đá lão tướng trên 45 tuổi tranh cúp Bằng Sport năm 2026 do Công ty TNHH Thể thao Bằng Sport phối hợp với Tạp chí Thương hiệu và Công luận tổ chức diễn ra từ ngày 10/11-10/12 (thi đấu ngày thứ 7, chủ nhật mỗi tuần) với sự tham gia của 10 đội bóng phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.
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Các đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, 2 đội có điểm số cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu bán kết rồi chung kết. Giải được tổ chức nhằm mục tiêu gây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho những người lớn tuổi đam mê bóng đá. Trong ảnh: Ban Tổ chức và đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội dự giải.
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Tại buổi lễ, Ban Tổ chức và cầu thủ các đội bóng đã tham gia quyên góp ủng hộ các em có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền quyên góp sẽ được ban tổ chức trao tại lễ bế mạc.
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Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu vòng bảng.
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Các cầu thủ thi đấu đầy quyết tâm, nỗ lực giành kết quả tốt nhất. Dự kiến lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 10/12.

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Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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