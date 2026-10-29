Đội Muay Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

VĐV Nguyễn Huyền Diễm (bục số 2) giành HCB nội dung đối kháng nữ, hạng cân 57 kg.

Môn Muay là môn thi đấu mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Giải diễn ra từ ngày 22 đến 29/10 tại nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 21 đơn vị, tỉnh, thành, ngành, tranh tài ở các nội dung đối kháng và biểu diễn.

Đội Muay Hà Tĩnh tham dự với 7 VĐV (6 nam, 1 nữ) cùng 2 HLV. Trải qua những ngày tranh tài kịch tính, các học trò của HLV Trần Đình Thành đã thi đấu nỗ lực, giành 2 huy chương, gồm 1 HCB và 1 HCĐ. Trong đó, VĐV Nguyễn Huyền Diễm giành HCB nội dung đối kháng nữ, hạng cân 57 kg; VĐV Văn Công Vỹ giành HCĐ nội dung đối kháng nam, hạng cân 48 kg.

Đội Muay Hà Tĩnh khép lại kỳ đại hội với 2 tấm huy chương.

Là một trong những bộ môn còn non trẻ của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh, Muay đã có sự khởi đầu đáng khích lệ tại kỳ đại hội năm nay. Hai tấm huy chương không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của các VĐV mà còn tạo động lực để đội tuyển tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đây cũng là những tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Hà Tĩnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.