VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2028

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026, diễn ra từ ngày 1/11 đến 14/11, là vòng loại lớn đầu tiên cho Olympic 2028. Ba VĐV dẫn đầu ở 12 nội dung cá nhân sẽ giành 36 suất chính thức đến Thế vận hội tại Los Angeles (Mỹ).

Trịnh Thu Vinh giành vé sau khi đứng nhì tại chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ, với 43 điểm. Đây cũng là tấm HC bạc đầu tiên và là thành tích tốt nhất của bắn súng Việt Nam tại giải vô địch thế giới.

Trịnh Thu Vinh (phải) và Yang Ji-in bắn loạt phân định HC vàng 25m súng ngắn thể thao nữ ở giải bắn súng vô địch thế giới 2026 tại Qatar ngày 10/11/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Trịnh Thu Vinh vào chung kết nhờ thành tích 585 điểm ở vòng loại 25m tại trường bắn Lusail ở Doha (Qatar). Cô đạt 288 điểm ở bài bắn chậm và 297 điểm ở bài bắn nhanh, để đứng thứ 7 chung cuộc tại vòng loại.

Bước vào chung kết, Trịnh Thu Vinh phải chạm trán những đối thủ khó nhằn. Xạ thủ Việt Nam đứng thứ 28 nội dung này trên bảng Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF). Trong khi đó, xạ thủ Ấn Độ Esha Singh dẫn đầu và đang giữ kỷ lục thế giới 43 điểm. Xếp sau là Yang Ji-in (Hàn Quốc - 2), Manu Bhaker (Ấn Độ - 4), Doreen Vennekamp (Đức - 6), Major Veronika (Hungary -15), Joana Castelao (Bồ Đào Nha - 19) và Zhang Yueyue (Trung Quốc - 26).

Thể thức chung kết cũng không còn bài bắn chậm sở trường của Thu Vinh, mà chỉ có bắn nhanh. Cách tính điểm cũng khác biệt khi không lấy điểm số trên bia. Các xạ thủ phải bắn đạt 10,2 trở lên mới được tính một điểm, mỗi loạt bắn năm phát. Sau bốn loạt bắn, xạ thủ có điểm số thấp nhất bị loại, rồi đến thứ bảy ở loạt năm, tịnh tiến đến khi loạt 10 chỉ còn hai xạ thủ cao điểm nhất.

HC bạc Trịnh Thu Vinh, HC vàng Yang Ji-in và HC đồng Zahng Yueyue (từ trái sang) tại chung kết 25m súng ngắn thể thao nữ giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: Chụp màn hình

Trịnh Thu Vinh thi đấu tốt khi liên tục dẫn đầu. Sau 7 lượt bắn, cô đạt 31 điểm, hơn Zhang Yueyue 7 điểm và đặt chắc chân trong Top 3 để giành vé dự Olympic 2028. Vị trí dẫn đầu được Vinh duy trì đến chung kết với 40 điểm, nhưng Yang Ji-in đã rút ngắn khoảng cách xuống 1 điểm. Đến loạt bắn tranh HC vàng, bản lĩnh của nhà vô địch Olympic 2024 đã lên tiếng. Yang bắn thành công cả 5 phát để lội ngược dòng thắng Thu Vinh 44-43, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới mới.

Xạ thủ giơ hai tay lên trời ăn mừng, cười tươi hạnh phúc rồi ôm lấy HLV và đồng đội. Thành tích này ít nhiều xua đi nỗi thất vọng tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản, khi Yang quên bóp cò súng ở vòng loại dẫn đến mất vé vào chung kết cá nhân. Sai lầm ấy còn khiến Hàn Quốc tuột HC vàng đồng đội nữ vào tay Trung Quốc.

Trong khi đó, Thu Vinh thoáng đượm buồn khi tuột tấm HC vàng danh giá. Nhưng cô nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, rồi tiến tới bắt tay chúc mừng Yang. Tấm HC bạc này cũng giúp Vinh khỏa lấp nỗi buồn tuột HC đồng tại ASIAD 2026.

"Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên giành huy chương ở giải vô địch thế giới và là VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic 2028", Thu Vinh nói. "Khi bước vào cuộc thi, tôi cảm thấy một chút khó khăn nhưng đã vượt qua. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình".

Thu Vinh sinh năm 2000, thuộc đoàn Công an Nhân dân, với thành tích nổi bật đứng thứ tư chung kết 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris 2024. Tại SEA Games 33, cô giành 4 HC vàng, gồm 10m súng ngắn hơi cá nhân và đồng đội, 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội.

Trước tấm HC bạc cá nhân, Trịnh Thu Vinh đã giành HC đồng đồng đội cùng Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung. Bộ ba đạt thành tích 1.745 điểm, lần lượt kém Hàn Quốc 3 điểm và Ấn Độ 16 điểm.

Sau 10 ngày tranh tài tại giải vô địch thế giới 2026, Trung Quốc dẫn đầu với 13 HC vàng, 6 HC bạc và 7 HC đồng. Xếp sau là Ấn Độ 2 HC vàng, 5 HC bạc, 2 HC đồng, và Hàn Quốc 2 HC vàng, 4 HC bạc, 3 HC đồng. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 17, với 1 HC bạc và 1 HC đồng, bằng Croatia, Ukraine và Vương quốc Anh.

Đồ họa: Hiếu Lương (AI hỗ trợ)