(Baohatinh.vn) - VĐV Lê Tiến Long (SN 2001, quê xã Mai Phụ) của đội điền kinh Hà Tĩnh xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam.
Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 25/11 đến 1/12 tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Giải đấu quy tụ 513 vận động viên thuộc 36 đoàn đến từ 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 52 nội dung. Đội điền kinh Hà Tĩnh tham dự giải với tổng cộng 11 VĐV.
Trong ngày thi đấu hôm nay (27/11), VĐV điền kinh Hà Tĩnh Lê Tiến Long bước vào phần thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Chân chạy người Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ phía sau. Kết quả, Lê Tiến Long về đích đầu tiên với thành tích 9 phút 00 giây 04, qua đó giành HCV.
Ngay sau nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, điền kinh Hà Tĩnh tiếp tục tranh tài nội dung tiếp sức 4x400m nam. Kết quả, 4 VĐV Hà Tĩnh gồm: Mai Quang Giáp, Trần Đình Sơn, Trần Văn Vũ và Nguyễn Văn Đức giành HCĐ.
Như vậy, đến thời điểm này đoàn Hà Tĩnh đã giành 8 tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Đại hội có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, trong đó một số môn được tổ chức thi đấu sớm.
Đoàn thể thao Hà Tĩnh tham dự đại hội với 77 HLV, VĐV, tranh tài ở 6 môn gồm: điền kinh, karate, đua thuyền, bắn súng, pencak silat và Muay.
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