Lê Tiến Long giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh tư liệu.

Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 25/11 đến 1/12 tại Sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Giải đấu quy tụ 513 vận động viên thuộc 36 đoàn đến từ 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 52 nội dung. Đội điền kinh Hà Tĩnh tham dự giải với tổng cộng 11 VĐV.

Trong ngày thi đấu hôm nay (27/11), VĐV điền kinh Hà Tĩnh Lê Tiến Long bước vào phần thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Chân chạy người Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng khi vươn lên dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ phía sau. Kết quả, Lê Tiến Long về đích đầu tiên với thành tích 9 phút 00 giây 04, qua đó giành HCV.

Ngay sau nội dung chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, điền kinh Hà Tĩnh tiếp tục tranh tài nội dung tiếp sức 4x400m nam. Kết quả, 4 VĐV Hà Tĩnh gồm: Mai Quang Giáp, Trần Đình Sơn, Trần Văn Vũ và Nguyễn Văn Đức giành HCĐ.

Như vậy, đến thời điểm này đoàn Hà Tĩnh đã giành 8 tấm huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).