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Việt Nam lần đầu giành huy chương canoeing ở ASIAD

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Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đứng thứ ba nội dung kayak đôi nữ 500m, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đua thuyền canoeing Việt Nam trong lịch sử tham dự ASIAD.

Sáng 25/9, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích thứ ba ở chung kết kayak đôi nữ 500m môn canoeing tại hồ Miyoshi, với thời gian 1 phút 57 giây 255. Thành tích này giúp hai tay chèo Việt Nam giành HC đồng đầu tiên trong lịch sử của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội.

Nguyễn Thị Hương (ngoài cùng bên phải) và Diệp Thị Hương (thứ hai từ bên phải) nhận HC đồng canoeing tại hồ Miyoshi, tỉnh Aichi, Nhật Bản sáng 25/9/2026. Ảnh: Quý Lượng
Nguyễn Thị Hương (ngoài cùng bên phải) và Diệp Thị Hương (thứ hai từ bên phải) nhận HC đồng canoeing tại hồ Miyoshi, tỉnh Aichi, Nhật Bản sáng 25/9/2026. Ảnh: Quý Lượng

Cặp Việt Nam về sau Sun Mengya và Ma Yanan của Trung Quốc, hai VĐV giành HC vàng với thành tích 1 phút 54 giây 700. Uzbekistan đoạt HC bạc với thời gian 1 phút 56 giây 419.

Khoảng cách giữa Việt Nam và đội giành HC vàng là 2,555 giây. Trong khi đó, hai tay chèo Việt Nam chỉ chậm hơn đội Uzbekistan 0,836 giây.

Canoeing là môn thể thao đua thuyền sử dụng mái chèo, trong đó VĐV thi đấu trên đường đua nước phẳng ở các cự ly khác nhau. Tại ASIAD, canoeing gồm các nội dung kayak và canoe, với hình thức thi đấu đơn, đôi hoặc đồng đội. Ở nội dung kayak, VĐV sử dụng mái chèo hai đầu và ngồi trong thuyền.

Canoeing và rowing đều là các môn đua thuyền nhưng khác cách chèo. Ở canoeing, VĐV dùng mái chèo một hoặc hai đầu và hướng mặt về phía trước; rowing dùng mái chèo một đầu, VĐV quay lưng về hướng di chuyển.

Việt Nam lần đầu dự canoeing ở ASIAD năm 2006 với 9 VĐV tại Doha, Qatar. Kể từ đó, đội còn góp mặt năm 2010, 2018 và 2023, nhưng đều không giành được huy chương nào ở đấu trường này.

Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi và Diệp Thị Hương, 23 tuổi, từng giành HC vàng SEA Games 33. Tại ASIAD 2026, hai VĐV tiếp tục đứng chung thuyền ở nội dung kayak đôi nữ 500m và giành quyền vào chung kết tranh huy chương.

Canoeing Việt Nam có ba nội dung trong buổi sáng 25/9. Bên cạnh phần thi của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương, Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận về cuối ở chung kết kayak đôi nam 500m.

Ở nội dung kayak bốn nữ, Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo cũng không giành được huy chương khi xếp thứ sáu chung cuộc.

Thành tích của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương là huy chương duy nhất của canoeing cũng như Đoàn Thể thao Việt Nam sáng 25/9. Tính đến 11h40 sáng nay, giờ Hà Nội, đoàn đã giành 1 HC vàng, 1 bạc và 16 đồng, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Ở môn bơi vòng loại sáng nay, Việt Nam có bốn VĐV giành quyền vào chung kết. Nguyễn Huy Hoàng xếp thứ ba vòng loại 400m tự do nam với 3 phút 50 giây 65. Trần Văn Nguyễn Quốc xếp thứ sáu với 3 phút 51 giây 88. Dương Văn Hoàng Quy đứng thứ chín 200m bướm nam với 2 phút 01 giây 83. Phạm Thanh Bảo xếp thứ tám 50m ếch nam với 27 giây 72. Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền không vào chung kết.

Buổi chiều và tối 25/9 tiếp tục là thời gian thi đấu dày đặc của Việt Nam. Từ 13h, Trịnh Hải Khang tranh chung kết nhảy chống nam môn thể dục dụng cụ, còn đội bóng đá nữ gặp Trung Quốc ở tứ kết. Các nội dung bơi chung kết diễn ra từ 15h, trong khi điền kinh có nhiều lượt thi đấu từ 18h11. U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam lúc 17h30.

Theo Xuân Bình/vnexpress.net
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